Superare la solitudine dei mesi invernali non è facile alle Isole Tremiti. Pochi giorni ancora e l’arcipelago si svuoterà con la partenza degli operatori turistici e il diradarsi degli ospiti.

Quanto basta per riprendere la quotidianità dell’infinito, con la normalità delle giornate e il ripetersi dei cicli quotidiani.

C’è chi non ci sta e non intende più mangiare, cenare o… “chiacchierare” da solo. E così Tonino Santoro, per tutti noi “Tonino Diomede”, imprenditore storico dell’arcipelago e affermato pittore, ha deciso di aprire le porte di casa e invitare ospiti per periodi di breve durata con vitto e alloggio gratis. Così ha chiesto spazio a. “Adoro stare in compagnia e con il passare del tempo non accetto più la solitudine dell’inverno tremitese. Così ho deciso di aprire le porte di casa a ospiti che intendono staccare con la quotidianità e rifugiarsi in questa location rigenerante che sono le Isole Tremiti.