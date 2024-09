SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – L’Italia raccontata da Vittorio Brumotti mette i brividi. Va a scovare le piazze di spaccio di droga più impenetrabili, smaschera i furbetti che parcheggiano abusivamente negli spazi riservati ai disabili, denuncia le opere pubbliche incompiute costate una montagna di denaro (nostro).

E le prende (quasi) sempre: botte, insulti verbali, intimidazioni, minacce.

Campione da Guinness di bike trial, inviato in bici di Striscia la notizia, giunta quest’anno alla trentasettesima edizione e in onda ogni sera alle 20.35 su Canale 5, mentre, da dodici anni, non consecutivi, durante l’estate è al timone di Paperissima Sprint.

Lei è credente?

«Moltissimo. La fede dà un’identità ed è una bussola per orientarsi nella vita. Ogni sera, mentre faccio stretching prima di andare a dormire, recito 25 volte il Padre Nostro e altrettante l’Ave Maria. E poi posso contare su un amico speciale».

Chi?

«Padre Pio. La prima volta sono andato a San Giovanni Rotondo su consiglio di mio padre che mi aveva detto che era il protettore dei personaggi dello spettacolo. Ma la cosa decisiva accadde dopo».

Racconti.

«Nel 2009 ci fu l’ostensione pubblica delle spoglie del Santo. Il sindaco di San Giovanni Rotondo era un biker come me e quando andai m’invitò a toccare il coperchio in zinco della bara dove era custodito il corpo del Frate. “Se non t’impressiona, fallo”, mi disse.

Lo feci e da quel momento ho come avuto una spinta in più, come se avessi più chiaro quale fosse la mia missione.

Non è stata un’esperienza mistica ma da quel momento ho visto Padre Pio sotto un’altra luce, come un amico speciale che pur essendo stato osteggiato da molti, anche all’interno della Chiesa, è stato amato da milioni di persone e la sua fama si è diffusa in tutto il mondo, anche quando non c’erano i social.

Come se la sua figura stringesse in un abbraccio milioni di vite. Tre anni fa, infine, sono andato in bici da Livigno a San Giovanni Rotondo perché ho ricevuto una grazia».

Di che tipo?

«Non posso dirlo ma le assicuro che è stata grandissima».

Lo riporta famigliacristiana.it