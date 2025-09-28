FOGGIA – 28 settembre 2025. Una serata nel cuore del centro storico di Foggia si è trasformata in un incubo per un giovane studente universitario e la sua famiglia. Andrea, 19 anni, studente di Medicina e portiere del Foggia Incedit, è stato vittima di una brutale aggressione da parte di un gruppo di ragazzini, alcuni dei quali non avrebbero ancora compiuto i 15 anni. Un pestaggio violento e immotivato, avvenuto in piazza Mercato, che ha lasciato il giovane con gravi fratture al volto e la necessità di un imminente intervento chirurgico.

A raccontare l’episodio, visibilmente scosso, è stato il padre del ragazzo, Davide Tigre:

“Siamo sconvolti e allibiti dalla deriva che sta prendendo la nostra società. I valori si stanno perdendo. Ci sono sempre più giovani che, inconsapevolmente, non sanno nemmeno le conseguenze di ciò che fanno. Le apparecchiature elettroniche ci stanno abbruttendo, trasmettendo spesso immagini e realtà violente”.

Secondo la ricostruzione fornita dal genitore, Andrea si trovava nella zona di piazza Mercato venerdì sera quando un ragazzino molto giovane lo avrebbe avvicinato e insultato senza alcun motivo. Poco dopo si sono aggiunti altri adolescenti, fino a formare un piccolo branco. L’età stimata degli aggressori è compresa tra i 14 e i 15 anni.

La situazione è degenerata rapidamente: prima insulti, poi calci e pugni, fino a far cadere Andrea sull’asfalto. Nemmeno in quel momento, racconta il padre, la violenza si è fermata: “Hanno continuato a colpirlo anche mentre era a terra”.

Il giovane portiere ha riportato diverse fratture al volto. In ospedale i medici hanno confermato la necessità di un’operazione chirurgica per ridurre i danni. Lo stesso Andrea, parlando con il padre, ha detto: “Non me lo meritavo. Non ho fatto nulla”.

Per la famiglia Tigre è un momento drammatico: “Stiamo andando incontro purtroppo a un mondo cattivo. Dovremmo riportare questi ragazzi alla realtà. Ora il nostro unico interesse è tutelare Andrea e fare in modo che possa superare questo momento il prima possibile”.

Un dolore che si somma all’incredulità per la ferocia e la giovanissima età degli aggressori. “Il pensiero che un gruppo di ragazzini possa ridursi a comportamenti simili è devastante. Non hanno coscienza delle conseguenze delle loro azioni”, ha aggiunto il padre.

La polizia ha già avviato un’indagine sull’accaduto. Gli agenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare con precisione i responsabili. Non è escluso che già nelle prossime ore possano emergere sviluppi sulle identità dei minorenni coinvolti.

Il fenomeno delle cosiddette “baby gang” è purtroppo in crescita in molte città italiane e anche a Foggia si sono registrati negli ultimi mesi episodi simili, caratterizzati da aggressioni improvvise, spesso senza movente, in cui la violenza di gruppo sostituisce la responsabilità individuale.

Il padre della vittima lancia un appello: “Dobbiamo tutti fare di più per educare questi ragazzi. Non possiamo arrenderci a questa deriva. Serve responsabilità, a partire dalle famiglie, dalla scuola e dalle istituzioni”.