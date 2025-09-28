La vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco, a distanza di oltre diciassette anni dall’omicidio di Chiara Poggi, non sembra destinata a chiudersi. I legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, annunciano infatti di essere pronti a chiedere la revisione del processo, confidando negli sviluppi delle indagini in corso a Brescia sul ruolo di Andrea Sempio e sulle presunte condotte anomale dell’allora procuratore capo di Pavia, Mario Venditti.

In un’intervista a La Stampa, l’avvocato Giada Bocellari, storica legale di Stasi, ha chiarito che i presupposti per depositare un’istanza di revisione esistono già oggi. Tuttavia, la difesa mira non a una semplice riduzione della condanna o a una formula dubitativa, ma a un pronunciamento pieno di innocenza: «Il nostro obiettivo non è un’assoluzione con formula dubitativa – ha spiegato Bocellari – ma una sentenza che affermi con chiarezza che Alberto Stasi non c’entra nulla con il delitto di Chiara. Vogliamo che la Corte d’Appello di Brescia riconosca evidenze tali da fugare ogni dubbio».

Per questo motivo, la linea difensiva resta attendista: prima di procedere con la revisione, si vuole attendere la chiusura delle indagini sul ruolo di Andrea Sempio, amico di Chiara Poggi e a lungo rimasto ai margini dell’inchiesta. «Quando avremo un quadro completo – ha aggiunto Bocellari – potremo presentare un’istanza più solida, basata non solo sulle criticità già note, ma anche su nuovi elementi in grado di provare che Stasi non è l’autore dell’omicidio».

Un passaggio centrale riguarda l’inchiesta della Procura di Brescia sull’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, oggi indagato per corruzione. Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe ricevuto denaro per alleggerire la posizione di Sempio, contribuendo a scagionarlo. Se confermate, le accuse avrebbero un impatto dirompente sull’intera vicenda processuale.

«Si tratta di contestazioni che, se accertate, sarebbero sconcertanti – ha dichiarato Bocellari – perché scagionare un soggetto che, in un’ottica di possibile responsabilità, si pone come alternativa al mio assistito, significa impedirgli di dimostrare la propria innocenza». La legale ha ricordato anche alcuni episodi che le apparvero anomali già durante le fasi processuali: «Il procuratore si rifiutò di farci avere copia di alcune intercettazioni telefoniche, oggi oggetto di indagine da parte della magistratura bresciana. Respinse più volte le nostre istanze, motivando in modo stringato e con un argomento che ci lasciò perplessi: Stasi non era parte offesa».

Una vittima ancora senza giustizia

Il nodo cruciale, ribadisce la difesa, resta quello della verità giudiziaria: «Se Stasi è innocente – sottolinea Bocellari – significa che la morte di Chiara Poggi resta un delitto senza colpevole. E ciò aggiunge ulteriore drammaticità alla vicenda: la famiglia della ragazza, e con essa l’opinione pubblica, resterebbe privata di una giustizia piena».

Negli anni, il caso di Garlasco è divenuto emblema del rischio di errore giudiziario. Già in passato si era calcolato che, qualora Stasi fosse riconosciuto innocente in sede di revisione, lo Stato potrebbe dover affrontare una richiesta di risarcimento fino a 6,5 milioni di euro.

La possibilità di una revisione dipenderà dunque dall’esito dell’inchiesta di Brescia, che potrebbe riaprire scenari completamente nuovi. Stasi, nel frattempo, resta in carcere, condannato per un delitto che ha sempre negato di aver commesso.

L’avvocato Bocellari chiude con una considerazione amara ma determinata: «Non chiediamo scorciatoie, ma solo che venga ristabilita la verità dei fatti. Non ci accontentiamo di un dubbio ragionevole: vogliamo che sia scritto nero su bianco che Alberto Stasi non ha ucciso Chiara Poggi».

