Esclusiva. Riccardi: «Berlinguer esempio, Amministrazione Lamarca senza visione. Incendio auto? Barbaria. Sì a De Caro. Io sindaco? Se me lo chiederanno..."

Manfredonia, 28 settembre 2029. Lunedì 29 settembre si apre in città la settimana di eventi “Un volto per la memoria”, dedicata a Enrico Berlinguer. L’iniziativa prenderà il via nel Chiostro del Comune sipontino, alle ore 19, con la presentazione del libro “Opposizione: l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer” del giornalista Luca Telese.

Parallelamente, nel quartiere popolare dell’ex Arca, la street artist di fama internazionale Zabou sta realizzando un murale raffigurante il volto del leader comunista, “simbolo di coerenza, onestà e impegno democratico”.

L’idea nasce dall’impegno di un gruppo di cittadini e figure politiche locali, tra cui l’ex sindaco Angelo Riccardi e l’ex consigliere comunale Matteo Marzilliano, promotore in passato della denominazione di una strada cittadina – la cosiddetta S2 – come Viale Enrico Berlinguer. Il nome del comitato è “Berlinguer tra noi”.

A StatoQuotidiano.it, Riccardi ha spiegato che l’iniziativa vuole dare “più significato” a questa intitolazione, trasformando un atto formale in un’opera tangibile di memoria collettiva. “Raffigurare Berlinguer – ha dichiarato – significa consegnare alle nuove generazioni l’esempio di un uomo politico coerente, onesto e appassionato”.

Il progetto è stato interamente autofinanziato da privati, associazioni, imprese e semplici cittadini, senza ricorso a fondi pubblici. Una scelta che gli organizzatori rivendicano come segno di partecipazione civica e indipendenza.

Nel corso dell’intervista per il rotocalco “Signore e Signori si nasce (ma non si diventa!”)”, Riccardi ha affrontato anche il recente incendio della sua autovettura, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 settembre, a poche ore dalla presentazione del suo libro “Uno Stato senza Stato”.

L’ex sindaco ha definito l’episodio “un fatto grave che rattrista me e la mia famiglia”, affidandosi alle indagini delle forze dell’ordine. “Sono una persona libera che esprime sempre il proprio punto di vista – ha aggiunto – ed evidentemente questo può preoccupare qualcuno”.

Riccardi ha poi ripercorso i temi centrali del suo volume, dedicato allo scioglimento del Comune di Manfredonia nel 2019 per presunte infiltrazioni mafiose. Secondo l’ex sindaco, l’applicazione dell’articolo 143 del TUEL – lo strumento legislativo che consente lo scioglimento degli enti locali – sarebbe stata un provvedimento “politico e repressivo”, che ha prodotto danni irreversibili alla comunità.

“Non ci sono stati atti penali gravi a Manfredonia – ha sottolineato – ma si è usato lo scioglimento come strumento di marketing istituzionale, dopo il quadruplice omicidio di San Marco in Lamis”.

Riccardi critica inoltre la discrezionalità con cui vengono prese queste decisioni e annuncia di aver portato la sua battaglia fino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, denunciando la violazione di diritti fondamentali come quello di candidarsi. La sua incandidabilità, infatti, durerà fino al 2029.

Un altro punto affrontato riguarda le conseguenze del lungo periodo di commissariamento, che secondo Riccardi ha privato la città di progettualità e opportunità. “Manfredonia ha perso occasioni importanti, anche sul PNRR – ha spiegato – che avrebbe potuto finanziare riqualificazioni e impianti sportivi. Invece molte risorse sono andate sprecate”.

Sulla situazione attuale, Riccardi ha espresso un giudizio critico nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Lamarca: “Non vedo una visione di città, ma settori che si muovono in ordine sparso”.

Quanto alle imminenti elezioni regionali, ha dichiarato di sostenere la candidatura di Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, definendolo “un amministratore capace e con un profilo adeguato” per ridurre il divario tra la Capitanata e il resto della Puglia.

Infine, sul proprio futuro politico, Riccardi ha lasciato aperta la porta: “Se me lo chiederanno, come fanno tutti i politici navigati, non escludo un ritorno”.