Linea Verde Italia fa tappa sul Gargano: in onda il 4 ottobre su Rai 1

Domenica 4 ottobre 2025, alle ore 12:20, su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Linea Verde Italia, il programma dedicato all’innovazione e alla sostenibilità che ogni settimana porta i telespettatori alla scoperta delle bellezze del nostro Paese.

Questa volta i riflettori saranno puntati sul Gargano, lo “Sperone d’Italia”: una penisola unica per la sua varietà di paesaggi, che custodisce spiagge incantevoli, grotte marine dai colori spettacolari e il suggestivo Parco Nazionale del Gargano, al cui interno si estende la maestosa Foresta Umbra, autentico scrigno di biodiversità.

I conduttori Monica Caradonna e Tinto accompagneranno il pubblico in un viaggio tra natura, tradizioni e innovazione, raccontando le eccellenze locali e le curiosità di un territorio che non smette mai di sorprendere.

La puntata, firmata da Alessandra Curia, Domenico Nucera, Silvia Liberato, Valeria Marrano, Andrea Pasquini, Maria Laura Veneziano, Sabrina Zappetta, Vincenzo Arnone, Maria Agostinelli, Angela Costantino e Domizia Mattei, vedrà la produzione esecutiva di Daniela Rainaldi e la regia di Francesca Ballerini.

Un appuntamento da non perdere, disponibile anche su RaiPlay, per chi vuole scoprire il Gargano tra natura, cultura e sostenibilità.