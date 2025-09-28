Manfredonia. Nuovo atto di crudeltà contro i randagi: ucciso un gatto della colonia vicino al Cimitero

Manfredonia. Un nuovo episodio di violenza contro gli animali scuote la comunità sipontina. Dopo la sassaiola dei giorni scorsi, che aveva già destato sdegno e preoccupazione tra cittadini e volontari, un altro gatto randagio appartenente alla stessa colonia situata nei pressi del Cimitero comunale è stato vittima di un brutale atto di crudeltà che ne ha causato la morte.

La notizia, diffusa da Liliana Rinaldi attraverso i canali social e ripresa da StatoQuotidiano, ha immediatamente suscitato indignazione e richieste di intervento.

Gli animalisti e i cittadini che si prendono cura della colonia felina chiedono con forza alle autorità competenti di visionare le telecamere di sicurezza presenti in zona e avviare indagini accurate per risalire agli autori di questo gesto inaccettabile.

“È fondamentale identificare i responsabili e garantire giustizia – sottolineano i promotori dell’appello –. Non possiamo restare indifferenti davanti a tanta violenza gratuita contro animali innocenti”.

Il messaggio è rivolto anche al Sindaco di Manfredonia e all’assessora con delega al randagismo, invitati a rendersi parte attiva e collaborare con le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto e predisporre misure di tutela più efficaci.

“Occorre garantire protezione alle colonie feline – spiegano i Rinaldi – perché rappresentano una realtà consolidata del territorio e meritano rispetto, cure e sicurezza”