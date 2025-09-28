Edizione n° 5838

BALLON D'ESSAI

GRATTERI // Nicola Gratteri a San Giovanni Rotondo: legalità, cultura e giovani al centro della II edizione di “Letteratura e Territorio”
28 Settembre 2025 - ore  11:40

CALEMBOUR

Manfredonia. Nuovo atto di crudeltà contro i randagi: ucciso un gatto della colonia vicino al Cimitero
28 Settembre 2025 - ore  09:52

Manfredonia. Nuovo atto di crudeltà contro i randagi: ucciso un gatto della colonia vicino al Cimitero

Gli animalisti e i cittadini che si prendono cura della colonia felina chiedono con forza alle autorità competenti di visionare le telecamere di sicurezza presenti in zona

Michele Solatia
28 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia. Un nuovo episodio di violenza contro gli animali scuote la comunità sipontina. Dopo la sassaiola dei giorni scorsi, che aveva già destato sdegno e preoccupazione tra cittadini e volontari, un altro gatto randagio appartenente alla stessa colonia situata nei pressi del Cimitero comunale è stato vittima di un brutale atto di crudeltà che ne ha causato la morte.

La notizia, diffusa da Liliana Rinaldi attraverso i canali social e ripresa da StatoQuotidiano, ha immediatamente suscitato indignazione e richieste di intervento.

Gli animalisti e i cittadini che si prendono cura della colonia felina chiedono con forza alle autorità competenti di visionare le telecamere di sicurezza presenti in zona e avviare indagini accurate per risalire agli autori di questo gesto inaccettabile.

“È fondamentale identificare i responsabili e garantire giustizia – sottolineano i promotori dell’appello –. Non possiamo restare indifferenti davanti a tanta violenza gratuita contro animali innocenti”.

Il messaggio è rivolto anche al Sindaco di Manfredonia e all’assessora con delega al randagismo, invitati a rendersi parte attiva e collaborare con le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto e predisporre misure di tutela più efficaci.

“Occorre garantire protezione alle colonie feline – spiegano i Rinaldi – perché rappresentano una realtà consolidata del territorio e meritano rispetto, cure e sicurezza”

1 commenti su "Manfredonia. Nuovo atto di crudeltà contro i randagi: ucciso un gatto della colonia vicino al Cimitero"

  1. Ma perché non li venite a prendere i gatti non lasciarli incustoditi in viale Togliatti c e ne Sono tanti le macchine corrono e c e la possibilità che li mettono sotto

