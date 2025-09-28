Manfredonia si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti dalla comunità: la Solennità Titolare di San Michele Arcangelo 2025, in programma domenica 28 settembre. La celebrazione avrà il suo culmine alle ore 19:30 con la processione della statua del Santo Patrono, che partirà dalla parrocchia a lui intitolata.
Ecco il percorso
L’itinerario prevede il passaggio lungo le principali vie cittadine: Via Gargano, Via G.T. Giordani, Via Cristoforo Colombo, Via Cimaglia, Via Pulsano, Via San Giovanni Bosco, Via A. Volta, Via Torre dell’Astrologo, Corso Roma, Via Stella, Via del Porto e Piazzale Ferri.
Al Piazzale Ferri è previsto un momento particolarmente significativo: l’accoglienza, la preghiera e la benedizione guidate da don Alessandro Gambuto, parroco di Santa Maria Stella Maris. La statua di San Michele Arcangelo sosterà di fronte alla spiaggia, dove riceverà il saluto della città con uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta Nuova Pirotecnica di Rossella Di Bari.
Terminati i fuochi, la processione riprenderà il suo cammino verso Viale Miramare, per poi proseguire lungo Via dell’Arcangelo e Via Tribuna, fino a rientrare in Piazza San Michele Arcangelo, cuore della devozione cittadina.
4 commenti su "Manfredonia, oggi la processione di San Michele Arcangelo 2025"
Chi paga? Ma soprattutto, quanto paga?
Un mese di noleggio proiettore immagini di San Michele a colori sulla facciata per un mese, costo della corrente elettrica, botti potentissimi alle prime ore del mattino per tre giorni, fuochi d’artificio in spiaggia previsti per Domenica sera, piano della sicurezza. Una parrocchia è un grado di sostenere costi che superano sicuramente i 5 mila euro?
E poi, ma da quando tutto questo dispiegamento di forze per San Michele a Manfredonia? Una processione lunghissima che manderà il traffico in tilt e attraverserà zone che non sono di competenza della parrocchia (vedi Corso Roma, Via Stella e Via del Porto).
E poi un attenzione mediatica che visto come agiscono le testate locali, non sarà certo gratuita.
È normale tutto ciò? Consiglio di fare tante foto oggi durante la processione.
Oggi c’è solo Manfredonia – Barletta. Chi vuole fare altro è pregato di tornarsene a Monte Sant’Angelo
A fest i mundanèr. Ozz, che pajòs d lengbianc
Già la strada è chiusa per la partita e già è un danno.
Poi è chiusa anche per la processione per portare cosa un pezzo di legno in giro per le strade.
ISAIA 46:7-8
“Se lo caricano sulle spalle, lo trasportano,
lo mettono sul suo piedistallo;
esso sta in piedi e non si muove dal suo posto;
benché uno gridi a lui, esso non risponde
né lo salva dalla sua afflizione.
Ricordatevi di questo e mostratevi uomini!
O trasgressori, rientrate in voi stessi!”
FALSE DOTTRINE:
COLOSSESI 2:18
“Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale,”
APOCALISSE 19:9
“E L’ANGELO mi disse: «Scrivi: “Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell’Agnello”». Poi aggiunse: «Queste sono le parole veritiere di Dio».
Io (Giovanni) MI PROSTRAI ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli (l’angelo ) mi disse: «GUARDATI DAL FARLO. (cioè non farlo)
Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù: ADORA DIO! Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia».”
LA BIBBIA È CHIARA A RIGUARDO E COSA SI FA INVECE L’OPPOSTO DI QUELLO CHE DIO DICE…
QUESTO SIGNIFICA CHE SI È FATTO UNA BIBBIA LORO VANTAGGIO E PIACIMENTO HANNO STRAPPATO ALCUNE PAGINE E HANNO INSERITO ALTRE INVENTATE DALLA CHIESA CATTOLICA ROMAMA
È SCRITTO ANCHE:
APOCALISSE 22:18-19
“Io (il SIGNORE) lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro:
SE QUALCUNO VI AGGIUNGE QUALCOSA, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro;
SE QUALCUNO TOGLIE QUALCOSA dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell’albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro.”
Un abbraccio…