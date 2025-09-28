Edizione n° 5838

Home // Eventi // Manfredonia ricorda Enrico Berlinguer: ecco il calendario degli eventi

BERLINGUER Manfredonia ricorda Enrico Berlinguer: ecco il calendario degli eventi

Un calendario di eventi tra memoria, cultura e arte

Angelo Riccardi: "Il sorriso di Berlinguer illumina la città"

Murale Berlinguer - MANFREDONIA - ph bruno mondelli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Settembre 2025
Eventi // Manfredonia //

Dal 29 settembre al 5 ottobre, Manfredonia ospiterà un intenso programma di iniziative dedicate a Enrico Berlinguer, figura centrale della storia politica italiana,
nell’ambito del progetto “Un volto per la memoria”, promosso dal Comitato “Berlinguer tra noi”.

Un’occasione per riscoprire, attraverso immagini, libri, cinema e arte urbana, l’attualità del pensiero e della testimonianza di un leader che ha segnato la storia del Paese.

Gli appuntamenti
Mostra fotografica “Un volto per la memoria”
• Inaugurazione: lunedì 29 settembre, ore 19:00
• Periodo: 29 settembre – 5 ottobre
• Luogo: Chiostro Palazzo San Domenico

Una selezione di oltre 30 immagini storiche di Enrico Berlinguer, arricchite da didascalie e contesto storico. Orari di apertura: 10:00–20:00.

Presentazione del libro di Luca Telese – “Opposizione: l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer”
• 29 settembre, ore 19:30 – Chiostro Palazzo San Domenico
Dialogo con l’autore e giornalista Luca Telese. Conduce Mario Valentino (giornalista di Repubblica). Interventi istituzionali di Domenico La Marca,
sindaco di Manfredonia, e del Comitato “Berlinguer tra noi”. Proiezione del film “La grande ambizione”.

• 3 ottobre, ore 20:00 – Chiostro Palazzo San Domenico
Introduzione critica a cura di Massimiliano Martiradonna, critico cinematografico (SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani).
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Cerimonia di inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer
• 5 ottobre, ore 11:00 – Viale Enrico Berlinguer

Interventi istituzionali e taglio del nastro. A seguire, visita guidata alla mostra fotografica nel Chiostro Palazzo San Domenico.

Nasce a Manfredonia il Comitato “Berlinguer tra Noi”. I dettagli
Nasce a Manfredonia il Comitato “Berlinguer tra Noi”. I dettagli

 

Il progetto
Con “Un volto per la memoria”, Manfredonia si fa spazio di riflessione e di partecipazione attiva, attraverso linguaggi diversi – fotografia, letteratura, cinema, arte urbana – per restituire alla comunità la forza del pensiero e dell’impegno civile di Enrico Berlinguer. Un calendario pensato non solo per ricordare, ma per riattivare coscienze, stimolare il dialogo e rilanciare valori di trasparenza, giustizia e democrazia.

Per informazioni:
Comitato “Berlinguer tra noi”
berlinguertranoi@gmail.com

