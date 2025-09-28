Nicola Gratteri a San Giovanni Rotondo legalità, cultura e giovani al centro della II edizione di “Letteratura e Territorio”

Una platea gremita, composta da migliaia di persone provenienti da tutta Italia e da centinaia di studenti delle scuole locali, ha accolto con entusiasmo Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli, al suo debutto a San Giovanni Rotondo. L’occasione è stata l’apertura della seconda edizione della rassegna “Letteratura e Territorio”, un progetto che mette in dialogo cultura, impegno civile e sviluppo comunitario.

L’arrivo di Gratteri ha trasformato la città garganica in un luogo di incontro tra generazioni e sensibilità diverse. Non solo cittadini e appassionati, ma soprattutto i giovani hanno risposto con grande partecipazione all’appuntamento inaugurale. Una presenza significativa, che testimonia la sete di confronto e la voglia di approfondire temi cruciali come la legalità e la responsabilità civica.

In un clima di grande attenzione, il Procuratore ha presentato il suo ultimo libro, “Una cosa sola”, un’opera che fonde riflessione personale e analisi sociale, costruendo un percorso narrativo capace di unire la forza della testimonianza alla lucidità dell’indagine.

La presentazione non si è limitata a una semplice esposizione letteraria, ma si è trasformata in un vero dialogo con il pubblico. Gratteri ha intrecciato racconti di esperienze professionali e riflessioni sulla lotta alle mafie, sottolineando come il contrasto alla criminalità organizzata non possa prescindere da un forte investimento nella cultura e nella formazione delle nuove generazioni.

«La cultura – ha ricordato – è l’unico strumento in grado di spezzare il consenso sociale di cui le mafie si nutrono. Non basta la repressione giudiziaria: è l’educazione a lungo termine che crea cittadini consapevoli e liberi».

Parole che hanno acceso l’attenzione dei ragazzi presenti, molti dei quali hanno partecipato attivamente con domande e interventi, trasformando l’incontro in un laboratorio di idee e speranze per il futuro.

A testimoniare l’importanza dell’evento, è intervenuto il presidente della BCC di San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino, che ha sottolineato il valore della rassegna come strumento di crescita collettiva:

«Siamo entusiasti dell’avvio di questa seconda edizione di Letteratura e Territorio. Vedere un pubblico così numeroso, attento e partecipe, con tanti giovani presenti, conferma il valore di una manifestazione che vuole unire cultura, comunità e futuro. Le parole del Procuratore spronano ancora di più la nostra Banca a promuovere la cultura della legalità, perché crediamo che sia un valore fondamentale per la crescita della comunità e delle nuove generazioni».

La banca di credito cooperativo, che sostiene il progetto sin dalla sua nascita, ha ribadito il proprio impegno nel promuovere iniziative culturali capaci di rafforzare il tessuto sociale del territorio.

La rassegna, giunta alla sua seconda edizione, si conferma come un appuntamento di rilievo per la comunità garganica. L’idea alla base è semplice ma potente: creare uno spazio in cui la letteratura diventi strumento di conoscenza e riflessione sul presente, capace di legare il patrimonio culturale alla vita concreta delle persone.

L’apertura affidata a una figura come Gratteri non è casuale. La sua esperienza di magistrato in prima linea contro la criminalità organizzata, unita alla capacità divulgativa, rende il Procuratore un interlocutore privilegiato per un territorio che vuole crescere con radici solide nella legalità.

Il calore dell’accoglienza e la partecipazione straordinaria dimostrano che la scelta degli organizzatori è stata premiata. San Giovanni Rotondo, città già conosciuta per il suo legame con la spiritualità e il turismo religioso, si afferma così anche come centro di riflessione civile e culturale.

L’evento, primo di una serie di appuntamenti previsti nel cartellone 2025 di “Letteratura e Territorio”, lascia un segno tangibile: il desiderio diffuso di costruire un futuro fondato su valori condivisi, consapevolezza e partecipazione attiva.

E proprio questo messaggio sembra aver conquistato i ragazzi presenti, chiamati ad essere protagonisti della società di domani.

FOTOGALLERY

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO.IT