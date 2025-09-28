Nella serata di ieri 27 settembre 2025 presso l’Auditorium “C. Serricchio” si è tenuto il convegno “Piano Casa Puglia – Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio edilizio a Manfredonia”, promosso dal Rotary Club Manfredonia con il patrocinio degli ordini professionali e delle associazioni di categoria del territorio

L’iniziativa ha registrato una significativa cornice di pubblico, segno dell’interesse della cittadinanza e degli operatori del settore verso un tema di grande attualità: la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Dopo l’adozione del Piano Casa Legge regionale n.36 del 2023 in Consiglio Comunale il 30 luglio scorso, la normativa sta entrando in una fase decisiva di osservazioni e confronto che condurrà all’adozione definitiva dello strumento urbanistico.

I saluti istituzionali sono stati portati da esponenti di rilievo del mondo professionale e delle istituzioni locali: Ing. Raffaele Fatone (Presidente Rotary Club Manfredonia), Prof.ssa Cecilia Simone (Vice Sindaco di Manfredonia – Assessore al Bilancio, Patrimonio e Istruzione del Comune di Manfredonia. al Bilancio), Arch. Francesco Trigiani (Vice Presidente Ordine Architetti prov. Foggia), Ing. Stefano Torraco (Presidente Ordine Ingegneri prov. Foggia), Avv. Annarita Armiento (Presidente Unione Avvocati di Manfredonia e delegata per l’Ordine degli Avvocati della provincia di Foggia) e Geom. Piero Rinaldi (come delegato del Collegio Geometri prov. Foggia).

I lavori, introdotti e moderati dal Presidente del Rotary Club Manfredonia Ing. Raffaele Fatone hanno visto l’importante intervento di tre illustri relatori: la Prof.ssa Francesca Cangelli, ordinario di Diritto Amministrativo all’Università di Foggia, l’Arch. Tiziano Bibbò Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia e l’Avv. Giovanni Mansueto, Assessore alla Rigenerazione e Pianificazione urbana del Comune di Manfredonia.

Nel corso del dibattito non sono mancati anche spunti critici: sia attraverso domande pervenute dagli ordini professionali e sia grazie all’intervento specifico del socio del Club, Ing. Bruno Rinaldi, sono stati sottolineati alcuni aspetti attuativi del Piano Casa che richiederanno particolare attenzione, come la qualità progettuale, la sostenibilità ambientale e l’adeguata semplificazione amministrativa.

L’ampia partecipazione di cittadini, tecnici e operatori del settore ha confermato la volontà della comunità di Manfredonia di essere parte attiva in un processo di trasformazione urbanistica che coniuga sviluppo, sostenibilità e tutela del territorio. A conclusione della serata, in un clima di cordialità e gratitudine, agli illustri relatori è stato consegnato un omaggio simbolico del Rotary Club Manfredonia: una pregiata riproduzione in acciaio della “Stele Daunia”. Un gesto che ha suggellato una serata densa di contenuti e spunti di riflessione, lasciando ai partecipanti il segno tangibile di un incontro che ha saputo coniugare approfondimento tecnico, partecipazione e senso di comunità.

Il Rotary Club Manfredonia e gli ordini professionali hanno ribadito l’impegno a mantenere vivo il confronto con i cittadini e le istituzioni, convinti che solo attraverso la partecipazione condivisa si possano raggiungere risultati duraturi e di qualità.

Lo riporta l’ingegnere Raffaele FATONE.

