Pietra Medievale, ieri il sold-out e stasera si replica

PIETRAMONTECORVINO (Fg) – A Pietramontecorvino, in provincia di Foggia, un intero paese sold out, ieri sera, per la prima delle due serate clou di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”. E si replica oggi, domenica 28 settembre, dalle ore 17. Il centro storico ha accolto decine di figuranti in abiti medievali; musici, dame, soldati e cavalieri per le antiche vie dello storico quartiere di Terravecchia e di tutto il paese. Emozionanti le rievocazioni in Piazza Cavour, quando sono state ricordate le epiche battaglie capovolgimenti di fortuna che caratterizzarono gli anni dal 1268 al 1270, segnati dall’ascesa di Jean Britaud, uomo di fiducia di Carlo I d’Angiò, come nuovo Signore di Pietramontecorvino.

Sono arrivati visitatori da tutta la Puglia e in tanti dal vicino Molise per godersi gli spettacoli e il percorso gastronomico di questa 38esima edizione delle giornate medievali.

Ad aprire l’ultima giornata, quella di oggi domenica 28 settembre, saranno ancora una volta le visite guidate. Alle ore 17, sarà replicato il Gran Corteo Storico in Corso Aldo Moro e poi, in Piazza Cavour, con la partecipazione dei gruppi storici di Gens Capitanatae, Gualdana dell’Orso e Milites Friderici II, si terrà lo spettacolo di musici e sbandieratori del Magistrato dei Quartieri di Enna. Questa volta, ad essere rievocata, sarà la storia che lega Jean Britaud alla sua partecipazione all’Ottava Crociata. Alle ore 19, sempre in Piazza Cavour, lo spettacolo del fuoco con i Draghi di Trani e le odalische. Alle ore 20, riaprirà l’itinerario enogastronomico e degli spettacoli con l’Apertura della Porta del Borgo Antico. Suggestiva si annuncia alle ore 10.30 la rievocazione del gran discorso di Jean Britaud dalla Torre Normanna con lo spettacolo di fuochi e luci dalla vetta dei merli che domina sul Tavoliere delle Puglie. “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia” è organizzato in collaborazione da Pro Loco e Amministrazione comunale di Pietramontecorvino. L’evento è sostenuto dalla Regione Puglia, Fondo Speciale Cultura e Patrimonio e dall’Avviso 2025 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco.