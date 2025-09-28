Edizione n° 5838

Manfredonia // San Michele Arcangelo (di Anna Rita Caracciolo)

Video: Adriano Santoro

San Michele Arcangelo: il Difensore Celeste nel giorno della sua festa ph statoquotidiano.it

28 Settembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

San Michele Arcangelo (di Anna Rita Caracciolo – video: Adriano Santoro)

Quanne tòtte vé méle e nen sé c’ada fé
a San Michôle ada ji a trué.
Sop’a nu monde du Garghéne
sté nu Sante assé potende.

Quanne a vîte nen te dé scambe
e te true ind’ù turmende,
prije pu côre a San Michôle.

Quanne vé a Monde Sand’Angele,
ada scènne ind’a na grotte,
e sôpe a porte
stanne scritte sti parôle:

“Chiunque entra in questa grotta,
gli verranno perdonati
tutti i peccati dell’uomo.”

Queste je l’unica grotte au mònne
cunsagrete da l’Arcangele stesse.

Tant’anime aiute San Michôle
ji tòtte nu mîstere.
Ji nu guerrire,
e salve tanta gente.

Affîd l’anima tôve
e di chi purte ind’u côre
a San Michôle.

San Michôle, prutiggeme.
San Michôle, difindeme.
San Michôle, cumbatte stu mele
ca sté atturne a me.

Arcangele forte,
jisse a spéde e tagghie u méle.
San Michôle, salve quest’aneme de Djie.

Prije a San Michôle
ca nun te lasse chiù
e accuminze a vîve pur tó.

