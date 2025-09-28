San Michele Arcangelo (di Anna Rita Caracciolo – video: Adriano Santoro)
Quanne tòtte vé méle e nen sé c’ada fé
a San Michôle ada ji a trué.
Sop’a nu monde du Garghéne
sté nu Sante assé potende.
Quanne a vîte nen te dé scambe
e te true ind’ù turmende,
prije pu côre a San Michôle.
Quanne vé a Monde Sand’Angele,
ada scènne ind’a na grotte,
e sôpe a porte
stanne scritte sti parôle:
“Chiunque entra in questa grotta,
gli verranno perdonati
tutti i peccati dell’uomo.”
Queste je l’unica grotte au mònne
cunsagrete da l’Arcangele stesse.
Tant’anime aiute San Michôle
ji tòtte nu mîstere.
Ji nu guerrire,
e salve tanta gente.
Affîd l’anima tôve
e di chi purte ind’u côre
a San Michôle.
San Michôle, prutiggeme.
San Michôle, difindeme.
San Michôle, cumbatte stu mele
ca sté atturne a me.
Arcangele forte,
jisse a spéde e tagghie u méle.
San Michôle, salve quest’aneme de Djie.
Prije a San Michôle
ca nun te lasse chiù
e accuminze a vîve pur tó.