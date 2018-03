“Fratellanza” comunità Foggia e Marocco, intesa tra Cisl e Alittihad

Di:

Foggia – PROMOZIONE della “fratellanza” tra Capitanata e Marocco. Questo l’obiettivo raggiunto dalla CISL provinciale, l’associazione marocchina Alittihad e Anolf (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) di Foggia, che hanno infatti siglato un patto di reciproca collaborazione e fratellanza, per l’integrazione sociale, economica, professionale e culturale dei cittadini d’origine marocchina che vivono in Capitanata.

Nelle parole del segretario generale Emilio Di Conza, la Cisl Foggia metterà a disposizione sedi e strutture per le iniziative socio-culturali della comunità marocchina, per la promozione della solidarietà tra i due popoli.

A tal fine, CISL, Alittihad ed Anolf formeranno i lavoratori d’origine marocchina ai principi fondamentali del Diritto del Lavoro italiano, per favorire, attraverso la conoscenza, l’esercizio delle tutele sindacali nei luoghi di lavoro. In base all’intesa sottoscritta dal segretario Cisl Di Conza, dal presidente di Alittihad, Mohamed Bouchakour e dal presidente dell’Anolf, Diego De Mita, i cittadini marocchini possono usufruire dei servizi previdenziali, fiscali e legali della Cisl su tutto il territorio provinciale. Presso la sede dell’Anolf Cisl di Foggia in Via Montegrappa, è stato aperto uno sportello gestito congiuntamente dagli associati di Alittihad e Anolf. Inoltre, CISL, Alittihad e Anolf si sono impegnate ad organizzare corsi di lingua Araba con docenti madrelingua, rivolti sia ai ragazzi ed alle ragazze d’origine araba nati in Italia, sia agli operatori e mediatori sociali di Capitanata.

Sarà anche rafforzato il rapporto di collaborazione con la sede dell’Anolf Cisl di Casablanca per promuovere scambi commerciali, turistici e culturali tra Foggia ed il Marocco