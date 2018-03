Di:

Motogp, Australia, Lorenzo campione; Pirro a un giro ultima modifica: da

VITTORIA a mani basse per Casey Stoner, la sesta consecutiva a Phillip Island in MotoGP. Cadepuò laurearsi Campione con un GP d’anticipo.Jorge Lorenzo soprende in partenza e comanda la corsa alla prima curva seguito da Pedrosa e Stoner. Lo spagnolo di Repsol Honda non ci mette molto a trovare la vetta dell’AirAsia Australian Grand Prix, mentre Casey Stoner si libera del pilota Yamaha Factory sul finire del primo giro. Dramma all’inizio della seconda tornata con Dani Pedrosa che scivola in entrata di curva e saluta le già minime chance di mondiale rimastegli: gara aperta per Stoner che può correre solitario verso la sua sesta vittoria consecutiva a Phillip Island.Dietro sono quattro i piloti che ora posso aspirare al podio australiano: Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Alvaro Bautista e Stefan Bradl si giocano la gloria del penultimo appuntamento mondiale con il tedesco unico a non aver ancora conosciuto l’emozione della top3. Si ritira intanto Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing). Con Crutchlow che scappa verso il podio la sfida “calda” rimane quella per la quarta posizione con Dovizioso in lotta con le due Honda satellite.La spunta nel finale proprio Dovizioso (Monster Tech3) con Bautista e Bradl nella top6. Dietro di loro anche Rossi (Ducati Team) in una gara incolore per il 9 volte Campione del Mondo. A un giro il campione di San Giovanni Rotondo,Per Casey Stoner è il saluto perfetto: fine settimana di onnipotenza per l’australiano che lascia il mondiale (manca Valencia) in grande stile. È la quinta vittoria stagionale per il pilota di Repsol Honda: sul podio con lui Jorge Lorenzo e Cal Crutchlow. Per Lorenzo è il grande giorno del secondo titolo MotoGP. È il primo spagnolo a riuscirci bissando così il risultato del 2010. Per l’inglese è il secondo podio stagionale.Redazione Stato