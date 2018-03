Vertenza Vestas, Vendola: i lavoratori non saranno lasciati soli

Di:

Bari – “HO convocato questa mattina il management italiano della Vestas Wind Systems per mettere a punto la riunione ministeriale che si terrà il prossimo 11 novembre”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola a margine della conferenza stampa tenuta questa mattina insieme all’Assessoree al Sindacosul Piano di soppressione dei passaggi a livello nel Comune di Bari.

L’azienda danese ha annunciato la chiusura dello stabilimento “Vestas Nacelles” di Taranto, in cui vengono assemblate le turbine eoliche “V90” considerate ormai obsolete. A rischio ci sarebbero 127 lavoratori che rischiano il licenziamento. “Si tratta – ha proseguito Vendola – di una delle vertenze più scottanti che sono sul mio tavolo e vorrei anche dire ai lavoratori della Vestas che saranno seguiti giorno per giorno dalla Regione, non intendiamo neanche per un minuto dimenticarci di loro. Stiamo mettendo mano, in questo come in tutti gli altri casi, alla nostra fantasia per vedere cosa fare per salvare e rilanciare un’azienda”.

Redazione Stato