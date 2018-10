La Juventus vince in casa dell’Empoli

Di:

La Juventus soffre sul campo dell’Empoli, ma alla fine strappa un successo importante che le consente di aggiungere altri tre punti alla sua posizione da capolista in Serie A TIM. I bianconeri partono forte tenendo il controllo del gioco, dando l’impressione di continuare sulla scia della bella partita disputata a Manchester. L’Empoli però si difende bene, non corre particolari rischi, e piano piano prende le misure agli attaccanti bianconeri, riuscendo a passare in vantaggio poco prima della mezz’ora con uno splendido sinistro a giro di Caputo. Il gol subito non scuote gli ospiti, che per tutto il primo tempo non si rendono pericolosi. Nel secondo tempo ci si aspetta la reazione della squadra di Allegri ed infatti gli undici bianconeri non deludono i loro tifosi.

Subito Pjanic coglie la traversa, poi arriva il gol su rigore di Ronaldo che pareggia i conti al 54′. Il fuoriclasse portoghese si carica i compagni, oggi non particolarmente in palla, sulle proprie spalle, e al 70′ realizza il gol che completa la rimonta con uno spettacolare destro dalla distanza che non lascia scampo a Provedel. Ronaldo sale a 7 centri in 10 partite, il suo inserimento nel campionato italiano si può dire perfettamente completato.

