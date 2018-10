Magno “Ricorso contro le stabilizzazioni irregolari degli Lsu”

Di:

Manfredonia. ”Comunico che ho provveduto ad inviare, in data odierna, ricorso contro l’atto illegittimo del Comune di Manfredonia che vuole stabilizzare gli LSU in maniera difforme da quanto previsto dalla legge. L’art. 4, comma 8, del D.L 21/08/2013 recita: “Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di cui al D.Lgs. art. 2, comma 1 e del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, le Regioni predispongono un elenco dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari”;

A norma del D.L. del Ministero del Lavoro, la Giunta della Regione Puglia ha adottato la deliberazione n.1246 del 28.07.2013, con la quale sono stati individuati i punteggi relativi ai criteri per la formazione dell’elenco regionale degli LSU, di cui all’art. 4 del comma 8, del D.L. 101/2013, e con successivo atto dirigenziale ha provveduto all’approvazione dell’elenco regionale per la stabilizzazione in parola, sulla base dei dati forniti dagli enti utilizzatori;

Il comune di Manfredonia, invece, ha deciso di non tenere in nessun conto l’elenco stilato dalla Regione Puglia, precisando che “per il reclutamento dei lavoratori in parola, questa Amministrazione, al fine di evitare assunzioni di personale non sufficientemente qualificato allo svolgimento delle mansioni… intende svolgere un’apposita selezione tra gli LSU inseriti nell’elenco regionale”, esponendo di fatto il Comune al sospetto di imparzialità e di favoritismo, nonché vanificando i criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali.

La stessa Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane del Comune ha espresso “parere non favorevole con esclusivo riferimento alla modalità di stabilizzazione mediante selezione. La Regione Puglia, infatti, con deliberazione di G.R. n. 1789 del 07.04.2017, confermando i criteri già previsti nelle linee guida per le assunzioni da parte degli Enti utilizzatori, ribadisce che vantano un diritto di precedenza i lavoratori che hanno conseguito il punteggio più alto. Attuare il processo di stabilizzazione in maniera difforme dai criteri stabiliti dalla regione Puglia espone l’Ente a un possibile contenzioso, con grave nocumento per il Comune”.

Manfredonia. 27 ottobre 2018

Prof. Italo MAGNO

Consigliere Comunale

dell’Associazione Culturale e Politica MANFREDONIA NUOVA

