Pronti via e Torino e Fiorentina lasciano presagire una gara ricca di gol. Al 2′ sblocca il match il gol dell’ex di turno, Benassi, liberato davanti al portiere da un fortuito tocco di De Silvestri, al 13′ Lafont è sfortunato perchè con la schiena butta la palla nella propria porta dopo che era finita sul palo per una conclusione di Aina. I gol finiscono qua, ma la gara resta aperta e vivace fino alla fine, col Torino più determinato a cercare la via del gol con le conclusioni di Iago Falque e la Fiorentina comunque sempre pericolosa con le ripartenze brucianti di Chiesa. L’occasione più clamorosa è degli ospiti, con Sirigu a compiere nel secondo tempo due miracoli in sequenza, prima su Simeone e poi su Mirallas. In classifica viola al sesto posto, granata al nono.

FONTE http://www.legaseriea.it/it/sala-stampa/notizie/info/pareggio-tra-torino-e-fiorentina