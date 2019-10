Bilancio regionale, Zullo “Piemontese dà numeri differenti”

Dichiarazione del presidente del gruppo di Direzione Italia, Ignazio Zullo.

“Stamattina mentre ascoltavo l’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese, ho guardato fuori dalla finestra per accertarmi che fossi ancora in Puglia… Perché stando alle parole dell’assessore la Regione Puglia ha raggiunto tutti gli obiettivi di sviluppo che la Giunta Emiliano si è data.

Insomma, viviamo in una Regione che cresce, che è virtuosa sotto il profilo della spesa e intraprendente sotto quello delle iniziative da finanziare… ma io, come la stragrande maggioranza dei pugliesi, non me ne sono accorto! Piemontese è venuto a raccontarci una Puglia che non è quella che vivono i pugliesi, perché il raggiungimento dei famigerati ‘target’ di spesa non vanno alla stessa velocità della vita reale.

E così mentre il giovane aspetta il finanziamento per aprire la sua impresa o gli studenti sperano in una borsa di studio o gli ammalati di ricevere nell’assegno di cura o i poveri il reddito di dignità o di cittadinanza… la vita scorre e lo fa con un ritmo diverso da quello della burocrazia regionale. Certo a fine legislatura l’obiettivo iniziale può anche essere raggiunto sulla carta, in modo ragionieristico… ma come diceva Keynes: ‘Nel lungo periodo saremo tutti morti’, ma con gli obiettivi raggiunti!”.