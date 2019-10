Calcio, altra vittoria per il Manfredonia

Manfredonia, 28 ottobre 2019. Serie d, altra vittoria per il Manfredonia calcio, che ha sovrastato ieri lo Sporting Apricena.

Cronaca: Al 6° minuto del 1° tempo il Manfredonia passa in vantaggio con la rete di Trotta. Al 39° e 46° del 2° tempo ancora Trotta.

Analisi: Gioco buono del Manfredonia, mediocre dell’avversario. Buono l’arbitraggio.

Commento: Prestazione convincente per il Manfredonia. Giovedì prossimo il Manfredonia affronterà in casa il Real Siti, nella gara di andata valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Formazioni:

Manfredonia: Morgillo, De Filippo, Di Noia, Mastropasqua, Telera, Basta, Trotta, Roberto, Albrizio, Stoppiello, Grumo.

All.: Agnelli.

A disposizione: Ferrazzano, Ciuffreda, Riccardo, Tomaiuolo, Laboragine, Peres, Prota, Cicerelli, Olivieri.

Sporting Apricena: Leo, Pastucci, Borrelli, Glave, De Vita, Cercone, Soccio, Falco, De Bellis, Pettolino, Saccone.

All.: Perrone.

A disposizione: D’Ambrosio, Caruso, Gramazio, Iacovello, Esposito, Sacco.

Arbitro: Losapio (sezione di Molfetta)

Assistenti: Delvecchio e Santo (sezione di Barletta)

Risultati altre gare

Borgorosso Molfetta-Don Uva 2-0

Canosa-Grottaglie 2-1

Castellaneta-Ginosa 3-2

FC Capurso-Nuova Spinazzola 0-1

Manfredonia-Sporting Apricena 3-0

Rutiglianese-Real Siti 1-0

United Sly-Noicattaro 2-0

Bitritto-Norba Conversano 5-1

Classifica

Manfredonia 24

United Sly 24

Bitritto 16

Castellaneta 14

Real Siti 13

Borgorosso 12

Noicattaro 11

Ginosa 11

Nuova Spinazzola 11

Grottaglie 9

Rutiglianese 9

Norba Conversano 9

Canosa 8

Sporting Apricena 8

Don Uva 4

FC Capurso 0

Prossimo turno, 9° giornata

Grottaglie-Manfredonia

Don Uva-Castellaneta

Ginosa-Sly

Noicattaro-FC Capurso

Norba Conversano-Borgorosso Molfetta

Nuova Spinazzola-Rutiglianese

Real Siti-Canosa

Sporting Apricena-Bitritto