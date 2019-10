Calcio, torna alla vittoria la sim C5 Manfredonia

Nella ripresa la gara diventa a ” scacchi”, molto più tattica, con le squadre più attente nella fase difensiva e si notano meno occasioni- gol. La Sim C5 Manfredonia parte forte con Murgo che assiste La Torre, De Lucia è decisivo nella deviazione. I molisani si fanno vedere con una punizione di Cioccia, a lato. Il cronometro scorre velocemente e la banda Monsignori controlla bene. Il capocannoniere del girone, Barichello prova a trovare il pareggio con un gran colpo di tacco, sfera al lato di poco. Il Cln Cus Molise spinge per il 4-4 con Debetio ma Fiotta si fa trovare pronto. Poco dopo la Sim C5 Manfredonia deve rinunciare a Spano, che in uno scontro di gioco con Ferrante rimedia un colpo alla testa ed esce in barella, tra gli applausi. I biancocelesti sono attenti e difendono agevolmente il gol di vantaggio.

A 3’43” dalla fine mister Sanginario si gioca la carta del quinto di movimento (Cioccia) ma la mossa non porta i risultati sperati. Il Manfredonia sfiora la quinta rete con Riondino, che dalla sua metà campo non centra il bersaglio grosso. Gli ospiti non si arrendono e sull’asse Triglia-Giasson costruiscono una grande palla gol con Fiotta sugli scudi, a dire di no. A venti secondi dal gong, Ganzetti fa il break a metà campo su Debetio e a porta sguarnita chiude definitivamente i giochi, realizzando il 5a3 tra il boato del Palascaloria. Una vittoria voluta e meritata da tutto l’ ambiente sipontino, dopo le due ultime sfortunate prestazioni. Con questa importante affermazione, la Sim Manfredonia C5 sale a quota 7 punti in classifica e sabato prossimo andrà a far visita al Futsal Polistena, nuovamente in terra calabrese.

Area comunicazione Sim C5 Manfredonia Antonio Monaco