Foggia. Con esplosivo fanno saltare in aria self service di benzina

Potrebbero essere gli stessi malfattori i responsabili dei tre furti alle stazioni di rifornimento carburanti ‘self-service’, messi a segno la scorsa notte alla periferia di Foggia.

Alle 3,30 sulla strada statale 89, due persone con il volto coperto, hanno fatto esplodere l’apparecchiatura automatica dell’area di servizio. Alle 4.25 sempre due persone hanno fatto preso di mira l’impianto self service del distributore di benzina sulla

circonvallazione di Foggia: in questo caso i banditi hanno portato via circa 1400 euro.

Pochi minuti dopo, intorno alle 4.30, un altro assalto con esplosivo al distributore di benzina che si trova sulla Foggia-Lucera.