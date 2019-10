“Il lavoro ri-abilita. Germogli di opportunità in Capitanata”

“Il lavoro ri-abilita. La comunità ri-accoglie? Germogli di opportunità in Capitanata per soggetti in conflitto con la legge”. Questo il tema del workshop organizzato, martedì 29 ottobre, dall’UlEPE di Foggia, in collaborazione con la Coop. Pietra di Scarto di Cerignola, il Consorzio Aranea di Foggia, il CSV Foggia e con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.