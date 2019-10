Il sindaco Lasorsa: “Giustizia per Filomena e per la famiglia Bruno”

In un paese ancora sconvolto dalla strage della famiglia Curcelli, interviene il sindaco Mimmo Lasorsa sul delitto di Filomena Bruno, uccisa a coltellate davanti alla sua abitazione in via Diaz : “Ancora una volta un terremoto all’interno della nostra comunità. Ancora una volta il grido di dolore di un paese si innalza al di sopra di ogni altra cosa. Ancora una volta il popolo di Orta Nova si stringe solidale di fronte ad una tragedia. Non ci sono parole, ancora una volta, per quello che è accaduto. Un pensiero a Filomena e alla famiglia Bruno. Affinché possano avere giustizia dalle nostre istituzioni”.

Dora Pelullo, assessore alle politiche sociali e alla cultura, è arrivata in via Diaz poco dopo il delitto, avvenuto intorno alle 16.30, un momento della giornata con poco traffico e poca gente per strada. “Ho visto la vittima per terra sul marciapiede avvolta nel lenzuolo e ho sentito urla femminili. Ho provato un dolore quasi fisico conoscendo anche la storia già difficile di questa famiglia. Non c’è tregua al dolore, ho pensato. La tragedia di Curcelli è stata una cosa improvvisa, inaspettata, in questo caso, anche se non conosco la dinamica dei fatti, pare ci fossero dei segnali. Sono addolorata e preoccupata anche per gli altri componenti della famiglia che non può più, assolutamente, essere lasciata sola. La nostra comunità ha perso tanto.”