Incidente sulla Brindisi Lecce, 1 morto

Bari, 28 ottobre 2019. Sulla strada statale 613 ‘Brindisi-Lecce’ è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Brindisi al km 28,000 in corrispondenza di Lecce. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto un veicolo e un mezzo pesante e una persona ha perso la vita. Il traffico viene deviato con indicazioni in loco in località Surbo.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.