Le rassicurazioni di Trenitalia a De Leonardis

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Dopo la pubblicazione e diffusione del mio precedente comunicato, ho ricevuto una telefonata dal parte del dott. Federico Dell’Orefice, Relazioni esterne di Trenitalia, che in merito all’assenza delle ‘frecce’ lungo la dorsale adriatica nella programmazione delle tratte legate al prossimo orario invernale, mi ha assicurato che non compaiono ancora sul sito aziendale perché non è terminato il lavoro di programmazione e di conseguenza il loro inserimento per possibili prenotazioni.

Prendo atto di quanto appreso, in attesa dell’ufficializzazione del nuovo orario e nella speranza che non ci sia alcun taglio e alcuna penalizzazione per la Puglia e le regioni adriatiche”.