Manfredonia, Lino Balzamo “Parcheggi, noi i danneggiati. Ora verso la chiusura”

Manfredonia, 28 ottobre 2019. “Siamo noi i danneggiati. Una Cooperativa con oltre 40 anni di attività, oggi verso la chiusura, per inadempienze mai realizzate“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano il sig. Michele Balzamo, per tutti Lino, presidente dell’attuale Cooperativa Sociale Sant’Antonio di Manfredonia, “attiva dal 1974, nata nel lontano 1948 come ‘Carovana facchini Sant’Antonio’, trasformatasi negli anni ’90 in cooperativa sociale”.

L’intervento del presidente Balzamo, già “presidente del Manfredonia calcio e già presidente del coordinamento indotto dei lavori all’Enichem Agricoltura negli anni ’90”, segue un articolo di StatoQuotidiano relativo alle verifiche della Commissione d’indagine insediatasi nel Comune di Manfredonia, dal gennaio 2019, per verificare possibili “pressioni della criminalità organizzata sulla P.A”.

Come risaputo, le verifiche hanno determinato una relazione finale inviata al Prefetto di Foggia, che a sua volta ha inviato una propria relazione al Ministero degli Interni, che ha proposto al Consiglio dei Ministri lo scioglimento (deliberato dal CdM) del consiglio comunale di Manfredonia.

Oltre al ruolo dei singoli referenti del consiglio comunale, alle strutture della partecipate, alla gestione del mercato ittico, alle concessioni demaniali, gli accertamenti hanno interessato la gestione dei servizi pubblici a Manfredonia. Tra questi, particolare attenzione della Commissione è stata dedicata alla gestione negli anni del servizio pubblico locale dei parcheggi.

L’accento posto dalla Commissione sulle “ripetute proroghe”

Al termine delle verifiche, la Commissione ha evidenziato innanzitutto il continuo utilizzo dello strumento della proroga per la prosecuzione del servizio negli anni.

“Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge“, come riportato dalla Cdi nella relazione finale, la proroga dei contratti pubblici “costituisce una violazione dei principi della libera concorrenza” e quindi “nella sua accezione tecnica”, ha carattere di “temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro“. Fatte queste premesse, la Commissione d’indagine ha ritenuto quindi che “dall’anno 2002 e fino al febbraio del 2019″ il servizio pubblico di parcheggio sarebbe stato “gestito senza alcun titolo e quindi svolto in modo illegittimo e abusivo, con la grave negligenza da parte degli organi preposti al controllo, come ad esempio la polizia locale, che ha permesso il perpetuarsi di una illegittimità a danno del Comune di Manfredonia e dei cittadini che pagavano per un servizio non più legittimo“.

Innanzitutto, bisogna ricordare che nel 1994 la Giunta comunale di Manfredonia “individuava” le aree da destinare a parcheggio a pagamento. In seguito, con una delibera del Commissario Prefettizio del 1995, per la gestione dei parcheggi si fece ricorso allo “strumento dell’affidamento in concessione“, sulla base di “apposita gara informale da espletarsi con tutte le ditte locali iscritte alla CCIA e sulla base di apposito capitolato“.

All’esito di tale gara, con una delibera del 1997, il servizio veniva affidato alla Cooperativa Sant’Antonio. Durata “1 anno”. “L’affidamento del servizio con apposite delibere di Giunta è stato più volte prorogato e modificato“, osserva la Commissione. Sulla fine del 1999, con delibera del Consiglio Comunale, il Comune stabiliva di “provvedere all’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi per la durata di anni tre alle cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge“.

Balzamo “Mai ricevuto una segnalazione o nota in questi con richiesta di interruzione del servizio”

“Partiamo dalla delibera n.340 dell’08.05.2001”, dice Balzamo. “L’allora Giunta comunale di Manfredonia, sindaco Paolo Campo, ricordando nell’atto che gli enti locali possono dare affidamento diretto alle cooperative sociali, se in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 381/81 e dalla legge regionale n.21/93, conferma, alle condizioni già indicate in precedenza, l’incarico svolto dalla nostra Cooperativa sociale (per la gestione dei parcheggi individuati con delibera n.585/1999 nn.5,8,9,10,12) fino all’approvazione del piano generale del traffico urbano da parte del consiglio comunale”.

“Ora – continua Balzamo – in questi anni di lavoro come presidente della Cooperativa Sant’Antonio non ho mai ricevuto indicazioni, comunicazioni, o note per l’interruzione del servizio. Abbiamo svolto le nostre attività sempre e solamente rispettando le condizioni stabilite, ai sensi di legge, dalla stessa P.A.”

Dopo anni, nel 2007, “una quarantina di persone, circa 50 unità, soci della Coop. Sant. Antonio, passano nella coop. Tre Fiammelle di Manfredonia, dopo regolare gara”.

“Dopo questo passaggio – spiega Balzamo a StatoQuotidiano-, essendo rimasti in 8 unità, decidiamo di occuparsi del solo servizio parcheggi pubblici. In 8 non potevamo gestire tutte le aree (9), come previsto dalla delibera di giunta del 2001. Ci avevano tolto Piazza Marconi, via Aldo Moro, via Arcivescovado, via Antiche Mura, Largo Diomede, per fare un esempio”.

La questione canoni

Relativamente all’aspetto contabile, la Commissione ha effettuato, anche, una verifica circa il “pagamento del canone annuale”. “Dopo il 2011, e quindi dal gennaio 2012 al 27 febbraio del 2019 non risultano dalla documentazione in atti ulteriori pagamenti di canoni”, osserva la Commissione. “Nella relazione la commissione d’indagine ha valutato un ipotetico danno erariale ma correlandosi alle condizioni precedenti (2001) stabilite dalla giunta comunale per la gestione del servizio, condizioni che già riprendevano quelle del 1997”.

“Siamo noi ad aver maturato un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione”

“In verità – spiega Balzamo – per l’unica attività rimasta e per il numero di operatori presenti, la gestione affidataci non era in alcun modo conveniente, anzi spesso andavamo in perdita. E sono question che ho segnalato più volte ai referenti del Comune. Ma nulla. In verità, è la Coop. sociale Sant’Antonio ad aver maturato un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione: dal 2001 è stato infatti certificato un debito fuori bilancio del Comune nei nostri riguardi“. Da qui “fermo restando che negli anni numerosi sono stati gli interventi svolti gratuitamente dalla nostra Coop. anche per questioni e settori non di nostra competenza, per il pagamento dei canoni ribadisco che c’era un accordo tra le parti, tra Coop e Comune, che evitata indirettamente il pagamento da parte della Cooperativa del canone indicato. Ribadisco nuovamente come, ad oggi, e in tutti questi anni, il Comune di Manfredonia non ha ci mai saldato il debito e protocollato”.

Ricordando come la Commissione d’indagine non ha in alcun modo stabilito legami nella Coop “con la criminalità organizzata“, la stessa Cdi, in relazione al citato servizio, ha evidenziato “l’assoluta inerzia da parte sia della componente politica che di quella burocratica di fronte a palesi situazioni di illegittimità e abusivismo“.

“La Commissione ha svolto un buon lavoro, ma basandosi solo sugli atti”

“Per me la Commissione ha svolto correttamente il proprio lavoro di verifiche e accertamenti”, dice Balzamo. “Un lavoro corretto ma se correlato alla documentazione ricevuta e letta. Credo che sia mancato in verità un approfondimento e una spiegazione di come si è sviluppata negli anni la gestione del servizio pubblico locale dei parcheggi a Manfredonia”.

Su Manfredonia “Non siamo una città di mafiosi, una città mafiosa, questo è indubbio. E’ oggettivo”, dice Balzamo. “Dal mio canto, in questi 40 anni e oltre di attività, ho cercato di portare ricchezza sociale, di fare del bene e rendere attivi ragazzi svantaggiati. Ma la nostra è una città anche invidiosa, di gelosie, che critica e che impedisce di fare. In 40 anni di attività ho dato lavoro ad oltre 500 persone, tra Foggia, Mattinata, Monte e Manfredonia. Sono fiero e soddisfatto del mio lavoro”.

“Il rischio chiusura”

Il rammarico tuttavia per il presidente Michele Balzamo è quello che “dopo tanti onorati anni di lavoro (a Balzamo fu offerta, come dichiara, anche la gestione del nuovo mercato ittico di Manfredonia), la nostra cooperativa, la Cooperativa Sociale Sant’Antonio di Manfredonia (ad oggi costituita da 10 soci, compreso il Presidente,ndr), a causa di situazioni che in alcun modo ci vedono responsabili, è costretta a cessare le attività. Come manfredoniano, e non come presidente, penso che la nostra città sia stata colpita da un atto e da un’attività di prevenzione, legata a singoli episodi, più che da una reale situazione di emergenza per quello che riguardano le pressioni della stessa criminalità sul regolare andamento della pubblica amministrazione”.

A cura di Giuseppe de Filippo – Direttore responsabile StatoQuotidiano.it