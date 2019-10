Manfredonia, Matteo e le sue passioni. Famiglia “Grazie a chi lo ha onorato”

Manfredonia, 28 ottobre 2019. Attraverso delle dichiarazioni rilasciate a StatoQuotidiano, la famiglia Spagnuolo di Manfredonia, mamma Lina, e i figli Francesco e Alessandro, ringraziano i numerosi cittadini che, lo scorso 25 ottobre, hanno partecipato ai funerali del proprio caro Matteo, 46enne già Maresciallo dell’Esercito Italiano, deceduto prematuramente lo scorso 20 ottobre.

Ricordando che, per stabilire le cause alla base del decesso, sono in corso delle indagini della Magistratura foggiana, la famiglia Spagnuolo “ringrazia i Carabinieri della Stazione di Manfredonia, appartenente al locale Comando Compagnia, per l’alta sensibilità mostrata nel corso dell’intervento relativo al proprio caro”.

Al contempo, i familiari di Matteo Spagnuolo “evidenziano nuovamente l’affetto che Matteo ha sempre dato ai familiari, fratelli e non”, e “che l’intervento, dei Carabinieri, nella giornata dei fatti, si è svolto nella massima collaborazione, senza pertanto alcun episodio relativo a qualsivoglia tensione emersa”.

“I militari intervenuti”, aggiungono “hanno operato e trattato il caso come se interessante un proprio familiare”.

