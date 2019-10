Manfredoniano Paolo Borgia nuovo nunzio apostolico in Costa d’Avorio

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico in Costa d’Avorio, monsignor Paolo Borgia, arcivescovo titolare di Milazzo.

Il presule è nato a Manfredonia il 18 marzo 1966. Ordinato sacerdote il 10 aprile 1999, è stato incardinato a Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Laureato in Diritto Canonico, monsignor Borgia è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il primo dicembre 2001, prestando la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie nella Repubblica Centrafricana, in Messico, Israele, Libano; presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e presso la Sezione per gli Affari Generali della medesima Segreteria di Stato.

È stato nominato Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato il 4 marzo 2016.

