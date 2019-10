San Severo, oltre 500 firme alle proposte di legge di Fratelli d’Italia

SAN SEVERO – Superate le 500 firme raccolte da Fratelli d’Italia, al gazebo allestito nella giornata di ieri in Largo De Cicco. Il cammino di partecipazione popolare proseguirà domenica prossima.

Elezioni diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo: queste le quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni, sulle quali Fratelli d’Italia in tutto il Paese sta chiedendo il sostegno popolare. Ieri a San Severo è stata firmata anche la petizione popolare contro lo ius soli.

In molti non solo hanno partecipato ma hanno fatto domande, proposte, evidenziando sostegno alla leader Giorgia Meloni. «Per noi è stato un successo – riferiscono i dirigenti meloniani locali – . Entrare in contatto con i nostri concittadini, ascoltarli e confrontarsi con loro è stato importante. Molti cittadini hanno avanzato la loro disponibilità per le prossime iniziative. Ciò significa che quanto seminato in questi anni adesso inizia a dare frutti in termini di coinvolgimento, partecipazione ed interesse».

L’appuntamento è rinnovato per il 3 novembre pesso Largo De Cicco dalle ore 10.30 alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 18 alle 21.30: per sottoscrivere le proposte di legge di Fratelli d’Italia, è sufficiente presentarsi ai gazebo allestiti, muniti di un documento di identità.