Student Film Fest, ecco il Programma 2019

Sul sito www.foggiafilmfestival.it, link Student Film Fest, è disponibile il Programma della 3^ edizione 2019, che si terrà dal 25 al 27 novembre 2019 presso il Cineporto AFC di Foggia, dove i finalisti si contenderanno i riconoscimenti University Award, High School Award.

La giuria di qualità premierà le migliori opere presentate dagli studenti iscritti alle Università, I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori), Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinematografia e Scuole secondarie di II grado.

Il claim di questa edizione è “Social Youth”, giovani sociali, che attraverso la proposta filmica si confronteranno su tematiche di strettissima attualità.

Le proiezioni saranno accompagnati da una adeguata informativa circa le tematiche sociali presenti nelle narrazioni filmiche, prevista anche la partecipazione di attori, registi e addetti ai lavori.

Vista la notevole affluenza delle precedenti edizioni, che hanno registrato la presenza di studenti-filmmakers e giovani spettatori provenienti da ogni parte d’Italia, l’organizzazione consiglia alle istituzioni scolastiche di prenotarsi per tempo, scrivendo all’indirizzo mail foggiastudentfilmfestival@gmail.com.

STUDENT FILM FOGGIA (PH SQ)

Lo Student Film Festival è un luogo d’incontro e di confronto che si propone di dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dalle giovani generazioni, nel contempo si candida a divenire un’importante vetrina delle opere di qualità sul mondo socio-culturale, attraverso la proposta di proiezioni, incontri, dibattiti e programmi speciali dedicati al ‘cinema giovane’.

La kermesse si terrà all’intero della cornice della IX edizione del Foggia Film Festival, 24/30 novembre 2019 c/o Auditorium Santa Chiara.

La manifestazione è promossa e co-organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia “La Bottega dell’Attore – Teatro Studio Dauno” e Assessorato Cultura Città di Foggia, in collaborazione con Mediafarm, I.T.S. Apulia Digital Maker e Cineporto AFC di Foggia; partners: Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Coop Alleanza 3.0 per il sociale e Rosso Gargano.