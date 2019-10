Una gita a Monte Sant’Angelo il 29 settembre 2019

Domenica 29 settembre, giorno della celebrazione della Festa in onore di S.Michele Arcangelo, con un gruppo di amici di Manfredonia abbiamo organizzato la tradizionale gita a Monte S.Angelo. Sinceramente, è sempre interessante visitare la misteriosa e incantevole Grotta di S.Michele, in particolare quel giorno, allorquando la città garganica (definita da alcuni anni patrimonio mondiale dell’Unesco), è assediata da pellegrini provenienti da tutto il mondo. Personalmente, mi piace anche perché ogni volta colgo l’occasione per salutare con piacere i miei amici di Monte S.Angelo, con i quali ho giocato a calcio negli anni ’60-‘70 nei tornei estivi e poi fotografare e filmare sempre cose particolari, utili per le mie ricerche sulle tradizioni, storia e folclore del nostro territorio. La difficoltà maggiore una volta che siamo arrivati a Monte S.Angelo, è stata quella di trovare un posto macchina perché i parcheggi alle 9 di mattina erano già pieni di auto e pulman. Moltissime persone hanno lasciato le loro autovetture nei tornanti molto prima di arrivare al paese e salire poi a piedi, mentre altri hanno parcheggiato i loro automezzi lungo la strada che porta all’Abbazia di Pulsano.

Altri numerosi pellegrini invece, hanno lasciato in sosta le loro auto lungo la strada dietro il castello Normanno e il celeberrimo Santuario di S.Michele. A tal riguardo, dall’alto dell’antica Basilica, era possibile osservare una sorta di serpentone di macchine posteggiate lungo i tornanti che arrivava fino “abbascia a Carvunere” alla Valle di Carbonara con gli occupanti dei veicoli salire a piedi fino al santuario di S.Michele Arcangelo. Dopo un giro incredibile con le nostre macchine insieme ai miei amici intorno alla Città abbiamo trovato una piazzola vuota per parcheggiare. Nel corso della mattinata, siamo andati a vedere il bellissimo castello normanno-svevo-angioino-aragonese, dal quale ci sono viste mozzafiato delle montagne del Gargano, di Monte Angelo e del Golfo di Manfredonia. Successivamente, sempre in mattinata, ci siamo recati a visitare la stupenda tomba del re longobardo Rotari e la chiesa di S.Maria Maggiore. All’ora di pranzo (e meno male che avevamo prenotato) siamo stati in un ristorante che ci ha servito ottime pietanze caserecce a un buon prezzo turistico. Nel primo pomeriggio, quando la maggior parte dei pellegrini erano a pranzo, siamo scesi nella suggestiva Grotta di S.Michele, luogo di storia e di spiritualità, dove si stava celebrando una messa in onore di S.Michele Arcangelo in lingua polacca.

Sempre nel pomeriggio, prima della processione, abbiamo assistito all’emozionante rito della estrazione della Sacra Spada di S.Michele dalla veneratissima effigie dell’Arcangelo Michele, opera di pregio del Sansovino, eseguita per la prima volta da Sua Eccellenza Franco Moscone, nuovo arcivescovo dell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo. Questi, dopo averla baciata, ha impartito con la stessa l’emozionante benedizione ai pellegrini e ai devoti presenti nella Grotta. Poi, in attesa dell’uscita della solenne processione della “Sacra Spada” di S.Michele Arcangelo (portata come da tradizione su un cuscino bianco) e vista la grande calca di pellegrini presente nei pressi del Santuario, abbiamo preferito aspettare il passaggio del rito religioso in zona “i schele”. In questo sito caratteristico della Città, anni fa mio padre mi riferiva che in gioventù (verso la fine degli anni ’20) insieme ai suoi amici cantori compaesani, durante la Festa Patronale di S.Michele cantavano a cappella “all’aria nove” canti popolari di Monte S.Angelo. Tradizione vuole, che sempre durante il rito processionale, vengono portate su un vassoio d’argento le Sacre Pietre di S.Michele e a spalla una statua di S.Michele (copia fedele di quella originale e inamovibile dal sua altare del Sansovino).

Per un tratto anche l’arcivescovo Franco Moscone insieme al sindaco di Monte S.Angelo Pierpaolo d’Arienzo hanno sorretto a spalla la Sacra Statua di S.Michele Arcangelo. Sempre l’arcivescovo Franco, ha portato per un breve percorso la venerata Sacra Spada su un cuscino, dando la possibilità a molti fedeli di baciarla. Va ricordato, che le miracolose pietre della Grotta di S.Michele portate in processione preservarono i Montanari dalla peste del 1650, dopo la quarta apparizione dell’Arcangelo Michele al vescovo di Siponto Alfonso Puccinelli, che gli annunziò che la città di Monte S.Angelo sarebbe stata risparmiata da tale terribile epidemia, che aveva già mietuto numerose vittime nel Mezzogiorno d’Italia. La processione, poi, dopo aver seguito il percorso per il centro del paese, ha effettuato la prima sosta nei pressi del Belvedere per la benedizione con Sacra Spada dei fedeli eseguita dall’Arcivescovo Moscone. Ha poi proseguito il suo cammino per le suggestive vie del quartiere medievale Junno e successivamente dopo alcune fermate per il rito della benedizione della Sacra Spada ai fedeli, impartita sempre dall’Arcivescovo, ha proseguito il suo cammino fino all’Ospedale Civile S.Michele Arcangelo dove, prima di far ritorno alla Basilica, ha avuto luogo una fragorosa batteria. Alla solenne processione, hanno preso parte, come da tradizione, alcuni bambini “i Sammecalicchje” (accompagnati dai loro genitori) vestiti con bellissimi costumi che simboleggiano S.Michele Arcangelo corredati e impreziositi da una spada, corona e bilancino. Hanno altresì partecipato al rito religioso solenne i componenti del Comitato organizzatore della Festa insieme al presidente Felice Piemontese, le confraternite di Monte S.Angelo in abito talare, la Confraternita di S.Michele Arcangelo di S.Marco in Lamis, pellegrini italiani e stranieri, religiosi e autorità civili e militari. Era presente alla solenne processione una delegazione di pellegrini della cittadina francese di Mont-Saint Michel (altro centro importante Micaelico sito in Normandia) gemellata quest’estate con Monte S.Angelo; i Cavalieri di Malta guidati da Sua Altezza Reale Don Thorbjorn; i cavalieri francesi e tedeschi del Santo Sepolcro.

Tra le autorità presenti alla processione, dietro la Sacra Statua di S.Michele, il sindaco di Monte S.Angelo Pierpaolo d’Arienzo insieme altre autorità comunali e militari, il vice presidente della Regione Puglia Giandiego Gatta e numerosi fedeli di Monte S.Angelo. In una giornata caldissima, credo da ricordare, ho notato la presenza a Monte S.Angelo di gruppi di pellegrini devoti a S.Michele provenienti da Atina, Bitonto, Boiano, Potenza, Vasto insieme a molti stranieri e ad altri fedeli provenienti da varie regioni d’Italia. Per la prima volta, ho visto molte signore utilizzare nella Grotta di S.Michele il ventaglio perché il caldo era opprimente. A proposito di giornata calda, alcuni anziani montanari mi riferivano che non si era mai verificata una temperatura così alta il 29 settembre, nel giorno in cui si celebra “a Feste de Sammechéle” la Festa di S.Michele Arcangelo. Va evidenziata la grande devozione per S.Michele Arcangelo dei sammarchesi e dei viestani. Ho incontrato e intervistato nei pressi della Sacra Basilica alcuni pellegrini di Vieste, arrivati a piedi a Monte S.Angelo come da rito tradizionale, con bastoni (Bordoni del Pellegrino) artistici sui quali erano attaccate coloratissime penne di gallo, distintivi, conchiglie al collo con croce di San Giacomo (simbolo del cammino dei pellegrini diretti a Santiago) piccole effigi di S.Michele Arcangelo ed altri simboli di fede. Va ricordato, che la venerazione dei viestani per S.Michele è iniziata nel 1656 anno in cui imperversava la peste sul Gargano. Liberata la popolazione da questo orribile flagello, da allora, il 29 settembre per devozione gruppi di viestani si recano in pellegrinaggio a piedi a Monte S.Angelo per ringraziare l’Arcangelo Michele, per aver liberato la Città da quella malattia mortale.

Piccoli gruppi di pellegrini, ancora tuttora, partono a mezzanotte da Vieste, percorrono in dodici ore a piedi (un tempo anche sulla groppa di asini, muli e cavali) un antico sentiero che passa per l’Abbazia di Monte Sacro, e poi per la Valle San Martino fino alla Valle di Carbonara, per poi salire a Monte S.Angelo. Un cosa che notato, che alcuni pellegrini arrivati a piedi a Monte S.Angelo, invocavano nelle loro preghiere continuamente il nome di S.Michele Arcangelo. Va evidenziato che l’incantevole e famosissima Grotta di S.Michele, luogo di storia e spiritualità, consacrata tra il VI e VII sec. sacrario nazionale dei Longobardi, visitata nel corso dei secoli da milioni di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, da papi, sovrani, santi, principi, nobili, cavalieri di ventura e studiosi, rimane per la cristianità un punto di riferimento importante. Fino ad alcuni anni fa, erano ancora numerosissimi i gruppi di pellegrini “Le Compagnie dei Sammecalere” in costume che si recavano in preghiera a Monte S.Angelo alla Grotta di S. Michele, moltissimi per devozione invocandolo e strisciando in ginocchio fino al suo altare. La Sacra Grotta ricevette nel corso dei secoli il titolo di “Celeste Basilica. Ho allegato, al presente articolo, alcune foto e video clip della Festa Patronale 2019 celebrata a Monte S. Angelo in onore di S.Michele Arcangelo. Va detto che la solenne processione che ha luogo il 29 settembre a Monte S.Angelo va sotto il nome di “Processione della Sacra Spada” di San Michele Arcangelo. Per la storia, la data del 29 settembre, è il giorno in cui il vescovo di Siponto Lorenzo Maiorano ordinò la costruzione di una chiesa davanti alla Grotta dove apparve S.Michele Arcangelo dedicata al Principe degli Angeli. Quel giorno, va ricordato, che la Chiesa festeggia la solennità degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.

“I ZIJA ZIJE” (I PELLEGRINI)

**Un tempo i pellegrini denominati a Manfredonia “i zija zije” (provenienti per la maggior parte dal Tavoliere, dalla Basilicata e dal Molise percorrendo la “Strata Peregrinorum” che portava a Monte S.Angelo nel mese di maggio (in particolare l’8 maggio, giorno dell’Apparizzione dell’Arcangelo Michele al vescovo di Siponto Lorenzo Maiorano) e poi il 29 settembre, giorno in cui si celebra la Festa Patronale in onore di S.Michele Arcangelo, facevano alcune soste per pregare e riposarsi presso l’Abbazia a S.Leonardo in Lama Volara, presso la chiesa di S.Maria di Siponto ed infine presso la chiesetta della Madonna della Pace prima di salire a piedi sulla montagna Sacra per raggiungere la Grotta di S.Michele. Alcuni pellegrini che arrivavano a Manfredonia per il bivacco mattiniero, erano soliti fermarsi in piazza Marconi o in zona Castello. Altri invece arrivavano di sera con i loro carrettoni coperti con grossi teloni trainati da cavalli bardati a festa con penne di gallo coloratissime nella nostra Città. Poiché abitavo a Monticchio nei pressi della chiesa di S.Michele, ricordo bene, da ragazzino, quando i pellegrini “i zija zuje” giungevano all’imbrunire a Monticchio con i loro “trajine e carrettune” (una sorta di traini e carrettoni) nei pressi della taverna (stalla) di Peppino Taronna per la sosta notturna in Città. I carrettieri, dopo aver posizionato i loro mezzi di trasporto uno dietro l’altro in via Pietro Antonio Rosso, portavano i loro cavalli affaticati per il lungo viaggio nella popolare stalla di “Peppine a taverne” per farli abbeverare, foraggiare e tenerli al riparo per la notte. Quando la strada, era piena di carrettoni in sosta, i pellegrini portavano i loro mezzi di trasporto anche in via Gian Tommaso Giordani e in altre strade sempre nelle vicinanze della stalla gestita da “Peppino Taronna”. Ricordo sempre da ragazzo, che gli uomini, dormivano durante la notte sotto i carrettoni sopra una sorta di pagliericci mentre le donne riposavano a terra su sacconi riempiti con foglie secche di granturco o su grosse coperte di fortuna in pianoterra fittati dai proprietari per l’occasione ai forestieri nei pressi della stalla di Taronna. Altre stalle dove i pellegrini si fermavano per la dimora notturna nel secolo scorso erano quelle di proprietà di Matteo Palma detto “Mattoie la Zite” nei pressi di largo Baselice. Questi, nella sua grande stalla aveva costruito un soppalco di legno dove i forestieri dormivano su sacconi riempiti di paglia o foglie di secche di granturco mentre nella stalla sottostante faceva rifocillare e riposare i cavalli dei pellegrini. Altre due stalle nel ‘900 che funzionavano a Monticchio erano: la prima, più antica del 1905 in via Michele Spinelli e l’altra in via Tribuna dove agli inizi degli anni ’60, i fratelli Schiavone aprirono il Bar Haiti. Ho allegato, a queste brevi notizie, una foto degli anni ’50, dei “zija zije” i pellegrine che sostavano a Manfredonia in piazza Marconi, prima di recarsi in pellegrinaggio a Monte S.Angelo alla Grotta di S.Michele Arcangelo e un’altra foto d’epoca tratta dall’articolo: “Compagnia Ecce Mater tua”. Avrò modo in un altro scritto, di raccontare cosa succedeva a Manfredonia, quando arrivavano “i zjia zije”.

