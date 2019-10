UniFoggia, passaggio consegna rettori: da Ricci a Limone

Foggia, 28 ottobre 2019. In programma domani alle 11,00 (aula magna Dipartimento di Giurisprudenza, largo Papa Giovanni Paolo II a Foggia) conferenza stampa e cerimonia di fine mandato del Rettore dell’Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci.

L’incontro con Giornalisti e Operatori dell’informazione è convocato per illustrare sinteticamente gli esiti del mandato che sta chiudersi e per ringraziarli per la collaborazione offerta durante questo lungo periodo.

A seguire il passaggio di consegne col Rettore eletto, prof. Pierpaolo Limone.