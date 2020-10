Covid, Renzi: “Meglio lockdown totale che queste misure a metà”

Roma, 28/10/2020 – (orizzontescuola) “Meglio un lockdown totale di queste misure a metà”. Questo è quanto sostiene in un’intervista al Quotidiano Nazionale il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Per l’ex premier “stare al Governo significa pensare ai cittadini, non obbedire ai ministri. Chiudere i ristoranti alle 18 non diminuisce i contagiati: aumenta i disoccupati. E il problema non sono i teatri ma le metropolitane. Il dramma non sono le palestre ma l’organizzazione dei tamponi”. (orizzontescuola)