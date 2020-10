Fiore “Enti locali siano attivi nel sostegno economico alle categorie penalizzate”

Foggia, 28 ottobre 2020. «Anche le autorità territoriali devono proporre interventi attivi per fare fronte ai danni causati dalle restrizioni disposte per limitare il contagio da covid-19». Lo spunto di riflessione e l’invito all’impegno fattivo giunge da Alfonso Fiore, Consigliere comunale del Gruppo Misto al Comune di Foggia.

«La situazione economica generale, in coincidenza con la seconda ondata della pandemia, sta rapidamente degenerando -osserva Fiore-. La nostra città, già alle prese in precedenza con una crescente crisi che colpiva famiglie e imprese, rischia di precipitare nel baratro se, accanto alle deboli risposte del Governo, non giungeranno azioni di sostegno concreto anche da parte delle istituzioni locali. Il blocco, parziale o totale di alcune attività, si riverserà inevitabilmente “a cascata” sull’intero sistema economico nazionale e locale».

«Sono solidale con le categorie più colpite -aggiunge il Consigliere- che a Foggia stanno mantenendo un ammirevole atteggiamento di pazienza e civiltà, ma non possiamo chiedere che sopportino ancora a lungo i provvedimenti governativi di sostegno insufficienti, non organici, distribuiti con criteri iniqui e molto in ritardo i quali, proprio per questi motivi, risultano del tutto inadeguati».

«I Comuni, in questo frangente, sono stati lasciati soli a combattere con gravi problemi che si riversano già naturalmente sull’entità amministrativa più vicina ai cittadini ma, in più, hanno ricevuto dallo Stato responsabilità di scelte e di controlli dei quali il potere centrale, pure oberato da tante urgenze, ha voluto liberarsi. Capisco che si tratti di una proposta difficile da attuare e comunque condizionata da accordi che devono avvenire in sedi nazionali, ma i Comuni dovrebbero poter sollevare i cittadini dai pagamenti delle imposte locali. Per questo occorrerà l’autorizzazione dello Stato che deve consentire agli enti di non incorrere nei conseguenti problemi economici della gestione quotidiana e di poter sforare i criteri di equilibrio finanziario interno. Allo stesso tempo, il Comune non dovrà “aggravare” le restrizioni già imposte dal Governo, pur mantenendo i rigidi controlli dell’osservanza dei criteri generali di sicurezza sanitaria, cercando di ascoltare a livello locale le rappresentanze di settore per individuare percorsi che limitino al massimo i danni per le categorie già fortemente penalizzate».

«È chiaro -conclude Fiore- che dovrà essere in prima istanza il Governo ad attuare provvedimenti concreti, meno confusi e più razionali ma, nel frattempo, restiamo in attesa degli interventi regionali preannunciati ma ancora non messi in pratica dal governatore Emiliano che pure, in questo opportuno impegno degli enti territoriali, deve fare la sua parte, sperando che eviti di imporre chiusure più drastiche di quelle già imposte».