Foggia, “Metropol non paga ancora gli ex dipendenti. Siamo preoccupati”

Foggia, 28 ottobre 2020 “Comprendiamo e siamo in qualche modo dispiaciuti per le difficoltà di Metropol e delle sorti che l’hanno condotta ad uscire dal mercato della vigilanza privata, ma non possiamo certo assistere al procrastinarsi ormai insostenibile dei pagamenti ai nostri rappresentati da parte dell’Istituto foggiano.” Angela Villani, Angelo Sgobbo e Elio Dota, Segretari Generali di Filcams, Fisascat e Uiltucs Foggia denunciano con preoccupazione i reiterati ritardi dei pagamenti delle competenze arretrate e di fine rapporto, che l’Istituto di Vigilanza Metropol deve agli ex dipendenti. “Nella scorsa estate le organizzazioni sindacali e l’azienda Metropol non sono riusciti a raggiungere un accordo collettivo sul recupero delle somme e nello stesso tempo l’azienda ha stipulato con i lavoratori accordi individuali, che prevedevano il pagamento rateizzato delle competenze. Purtroppo, anche questi accordi sono stati disattesi – rimarcano Villani, Sgobbo e Dota – creando negli ultimi mesi mancanza di equità nei pagamenti. Infatti, ci sono lavoratori che hanno già percepito tutti gli arretrati e lavoratori che non sanno più se e quando vedranno i propri crediti soddisfatti. La situazione è poco chiara e diventa sempre più tesa con il trascorrere dei giorni. Come organizzazioni sindacali ci stiamo attivando presso le sedi preposte per trovare soluzioni a questa problematica, ma è necessario che la Metropol dimostri equità e correttezza per evitare ulteriori tensioni e disagi”.