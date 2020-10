“Il Collegio”: Giulia tira fuori il caciocavallo per “corrompere” la sorvegliante

Manfredonia, 28/10/2020 – È partita il 27 ottobre su Rai2 la nuova stagione de “Il Collegio”, il docu-reality prodotto da Rai e Magnolia – Banijay Group giunto a definitiva consacrazione nella scorsa stagione, trasformandosi in un fenomeno di costume a tutti gli effetti tra le fasce di pubblico più giovani. Le prime ad entrare nel collegio sono state le ragazze. Mentre Giulia Scarano ha scelto di soggiornare nella stanza privata delle studentesse (“Mi sento una vip qua dentro“), le altre collegiali hanno preso possesso della camerata, cercando di nascondere nervosamente gli oggetti proibiti (cibo, cellulari, prodotti di bellezza) in posti “segreti”. Linda ha fatto fatica a separarsi da un suo braccialetto, simbolo di un dolore: “Finita l’estate, finiti gli amici“. La Scarano ha cercato invece di ingraziarsi la sorvegliante portandole caciocavallo e altre prelibatezze di Manfredonia: “Lei sarà la mia BFF“, mentre Rebecca Morgelli ha mostrato di avere le idee chiare: “Da grande voglio fare Chiara Ferragni“. Sui social spopola il video in cui la giovane dalla valigia tira fuori il caciocavallo e lo nasconde nell’armadio della camerata. (davidedimaggio)