Immuni. Barone “Non adeguata formazione degli operatori sanitari”

Foggia, 28 ottobre 2020. La consigliera del M5S Rosa Barone ha inviato una nota al Dipartimento Salute regionale per segnalare le criticità rilevate dagli utenti dell’app Immuni.“Alcuni cittadini – spiega Barone – hanno riscontrato la non adeguata formazione degli operatori sanitari sulle procedure da seguire nel caso in cui un utente risulti positivo al COVID-19 e voglia caricare sul server dell’app Immuni i dati per segnalare la propria positività. Purtroppo ogni ritardo nell’inserimento di questi dati vanifica di fatto lo scopo per il quale l’applicazione è stata creata e non permette di interrompere la catena di contagi.

Leggiamo sulla stampa che ad oggi in Puglia le persone impiegate nel tracciamento dei contatti dei casi positivi sono 546, con una media di 1,4 ogni 10.000 abitanti. Una situazione che non può che incidere negativamente anche sull’effettiva utilità dell’app Immuni. Per questo ho chiesto al Dipartimento Salute di effettuare un monitoraggio sulle segnalazioni di positività effettuate nella regione Puglia sull’app Immuni e sulla effettiva conoscenza delle procedure e preparazione degli operatori sanitari che, accertata una positività, sono preposti alla convalida del codice monouso. Se necessario si potrebbe pensare a un vademecum con le istruzioni da inoltrare agli operatori. Non possiamo permettere che passi troppo tempo tra l’accertamento del caso positivo e l’inserimento dei dati su ‘Immuni’ se vogliamo che l’app sia davvero uno strumento efficace”.