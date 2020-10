Lezioni sospese per 2 settimane, Conoscitore “A breve, possibile ordinanza regionale”

Manfredonia, 28/10/2020 – Sospendere le lezioni scolastiche almeno per due settimane. È questa la richiesta formulata da parte dei medici pediatri pugliesi al presidente Michele Emiliano nell’incontro che si è tenuto ieri, per fare in modo che rallenti un po’ l’esplosione dei casi di contagio da Coronavirus in Puglia. “Non è la scuola responsabile dei contagi, ma i casi positivi vengono portati dalle famiglie nelle scuole e da qui moltiplicati”, precisa il dottor Pasquale Conoscitore, medico pediatra di Manfredonia nonché segretario provinciale, consigliere regionale e membro del direttivo nazionale della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri).