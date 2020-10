Manfredonia. Cimitero – verde – bilancio: il punto della Commissione (VIDEO)

Manfredonia, 28 ottobre 2020. La commemorazione dei defunti è notoriamente una delle ricorrenze più sentite, per taluni, e mi riferisco a coloro che vi si recano spesso al cimitero, non rappresenta un evento eccezionale, per altri, coloro che si recano solo il 2 novembre lo è. Di questo ed altro, i commissari straordinari del Comune di Manfredonia, il dott. Vittorio Piscitelli e la dott.ssa Franscesca Anna Maria Crea, hanno parlato oggi, a Radio Manfredonia Centro e StatoQuotidiano.it, intorno al tavolo nella stanza del sindaco.

Partendo dalla commemorazione dei defunti, ormai imminente, il dott. Piscitelli ha evidenziato che la decisione di lasciare aperti i cimiteri, nonostante l’aumento dei casi Covid, è stata concertata dinanzi al Prefetto di Foggia e la stessa sia stata consequenziale a delle valutazioni, prima di tutto quella di consentire ai cittadini di poter visitare i propri cari defunti ma questa volta con l’osservanza di prescrizioni specifiche che dovrebbero evitare possibilità di assembramenti e quindi eventuali contagi. L’ingresso potrà avvenire dalle ore 7 del mattino alle 18 della sera dal giorno 31 ottobre al 2 novembre, seguendo il sistema dell’ordine alfabetico, tanto in voga anche per la riscossione delle pensioni. All’ingresso vi saranno agenti della polizia locale ed i volontari della P.A.S.E.R. che avranno il compito di vigilare sulla capillare applicazione degli accorgimenti finalizzati ad evitare assembramenti e possibilità di contagi. Questa decisione, per taluni, censurabile, ha tenuto conto, non solo del sentimento umano, ma anche delle ragioni dell’economia, ed in particolare dei fiorai che ricevono una boccata di ossigeno, dopo le perdite economiche dagli stessi subiti a causa del crollo dei matrimoni e manifestazioni. Altro argomento di conversazioni, è stato quello della salute dei conti comunali. Per quanto la situazione non sia delle migliori, nel bilancio dell’anno scorso, con stupore, vi è stata una entrata di un milione di euro, grazie al taglio di alcune spese superflue ed altre entrate dovrebbero derivare dalla internalizzazione del servizio di gestione dei tributi locali. Infine, la manutenzione del verde pubblico. Bene, da diversi giorni, come evidenziato dal dott. Piscitelli, grazie ad alcune risorse reperite è stato possibile iniziare la potatura degli alberi e nei prossimi giorni, probabilmente sarà la volta buona che le querce presenti nel perimetro della villa comunale verranno potate dalla loro folta chioma.

A tal proposito è intervenuta la dott.ssa Crea per evidenziare che, da luglio, è stato pubblicato un bando che consentirebbe ad associazioni ambientaliste o cooperative, di poter ottenere dei fondi pubblici, mediante la utilizzazione di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza ma ciò nonostante, sembrerebbe che ad oggi, alcuna domanda sia stata presentata.

Antonio Castriotta