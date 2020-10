Manfredonia, deceduto il direttore d’orchestra Antonio De Biase

(statoquotidiano, ore 10:36) Manfredonia, 28 ottobre 2020. Numerosi messaggi dall’alba di stamani, a StatoQuotidiano, in ricordo di Antonio De Biase, 47enne di Manfredonia deceduto nella notte. Non si hanno al momento conferme ufficiali sulle cause del decesso.

Di seguito un recente testo del professore Lorenzo Prencipe, riguardante il De Biase, musicista, diplomato al Conservatorio di Musica di Foggia, insegnante presso degli istituti scolastici, direttore d’orchestra della Polifonica Dello Spirito Santo, “nato con il bernoccolo della Musica rivisitata, ricreata e rimestata artisticamente“, “legge e ‘riscrive’ e fa sua le partitura delle opere, da lui stesso pensate, immaginate, interpretate e “ricomposte” a misura e a simpatia di armonie musicali“.

Manfredonia. Incantevole spettacolo della Corale Polifonica e Orchestra “Spirito Santo” Alle ore 20,30 del 26 dicembre 2019, nella Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo, in un quartiere nuovo della periferia, a Nord di Manfredonia, con il Gargano, in uno stellato nubecolare, seppure, per imagismo illusionistico, nelle lontananze e vicinanza, in addossamento protettivo, si è tenuto l’annuale concerto di Natale. E questo è il decimo, e noi ne ignoravamo l’accadimento. Ma per gentilissimo invito del direttore Antonio De Biase, e per, anche, quello dell’artista, suo fratello Sante, ci siamo recati all’appuntamento musicale. Ci siamo trovati davanti a un incantevole spettacolo, e ne ignoravamo, ed ora non lo ignoreremo, e non possiamo fare a meno di scordarlo il grandioso concerto, tenuto davanti ad un pubblico assai plaudente per l’ottima esecuzione orchestrale, accompagnata da una corale davvero deliziosa, staccante ed attaccante in maniera mirabile le suonate e le cantate e le pause e i silenzi e le interruzioni e gli inizi canori e musicali, e sguinzagliata, e tenuta a bada negli attacchi e negli stacchi, nelle dolcissime fantasie “escursionistiche” e nei rientri melanconici, e nelle uscite estemporanee per fantasia di sontuosi arrangiamenti, la ben composita orchestra, di oltre venti professori orchestrali, meno giovani e più avanti negli anni, in un’armonia convergente e divergente per scelte musicali spettacolari, ma comunque riuscite e coinvolgenti, che riscuotevano applausi a scena aperta, tenuti, però, a freno dal galateo e dal protocollo, ma esplodenti alle note finali, a sorprendente chiusura e a completamento, unito al proseguio dell’ovazione, per tempo, tenuta in serbo, brillante e prolungata, scelte musicali, si diceva, dirette sapientemente da Antonio De Biase, nato con il bernoccolo della Musica rivisitata, ricreata e rimestata artisticamente.

fotogallery F.Romitelli

Il De Biase, direttore di orchestra, che legge e “riscrive” e fa sua le partitura delle opere, da lui stesso pensate, immaginate, interpretate e “ricomposte” a misura e a simpatia di armonie musicali. E il tutto pregevolmente combinato, a sguardi, a dinamiche di bacchetta, a dichiarare attacchi e stacchi, e inizi leggeri e solenni e prorompenti, a discese melanconiche e romantiche, e allegre risalite a ritmi vari, che non escludono dall’antico melodico, il sound del blues, del jazz, dello spiritual e delle varie etnie musicali. Davvero una ottima direzione, quella del De Biase, di forbiti orchestrali (di cui alcuni diplomati e diplomandi del prestigioso Conservatorio Musicale “Umberto Giordano” di Foggia), in convergenza di una corale magnifica, ben “addomesticata” ai silenzi, ai sussurri e alle misurate, talvolta esplodenti, polifoniche armonie, concordanti e discordanti, in addoppiamenti e sdoppiamenti, ma convergenti per arte.

E al di sopra le voci fascinose da soprano e da tenore di Rosangela D’Angelo, e del noto sipontino Michele Bottalico, grandiosi nei loro assoli e negli accoppiamenti per composizioni dialoganti. E così che, nello svolgimento dei brani natalizi, inframmezzati da riuscitissime esecuzioni estemporanee, aperte alle melodie da film, si è svolto il concerto voluto fortemente dal parroco Don Livio Di Iasio, con il notevole e generoso contributo del noto imprenditore edile Pietro Tomaiuolo, unito a quello del suddetto sacerdote, e con il lodevolissimo sacrificio e dedizione e passione dell’intera orchestra e della Corale Polifonica “Santo Spirito”. E lungo le esecuzioni per orchestra e coro, assai spesso, in combinazioni riuscite, si sono sciolte all’ascolto melodie classiche del Natale. Ma, poi, si è spaziato in allegro coinvolgimento, con la celebre “La vita è bella” di N. Piovani e, più, forse, ancora, con la dolcissima colonna sonora, in sensazioni da brividi, del celebre film “C’era una volta il west” di E. Morricone, con le voci da sirene mitologiche, in espansibilità di rapimento ammaliante, il soprano R. D’Angelo e quelle della corale, in splendide scolmature, smozzature in sommabilità stupende con accompagnamento strumentale, soavemente, dolcemente concordanti.

E se, poi, ci seguite, in questo clima, si è fatta strada, e se l’è aperta, toccando i cuori nelle parti più recondite, la struggentissima “The Prayer” di Céline Dion, dedicata al giovane diversamente abile Francesco Tomaiuolo (figlio di Pietro, noto imprenditore edile della nostra Città) scomparso nel luglio 2015. Un brivido ha tumultuato il folto pubblico, alla magistrale esecuzione canora del duo D’Angelo-Bottalico, al vigile e commosso orchestrare del suo direttore A. De Biase, entrando quel tremito pizzicante e subornante fin in quelle profonde pieghe dell’animo. “The Prayer”, e poi sin troppa fiducia e speranza, che il giovane Francesco tengono addormentato nelle braccia amorevolissime dell’Onnipotente. Così da questa preghiera, che è Speranza, riprendeva lo spettacolo dell’Orchestra Polifonica “Spirito Santo” di Manfredonia.

Il concerto e tutti i relativi brani sono stati, arrangiati magnificamente dal M° Matteo de Padova, diplomato in contrabbasso ed in musica elettronica, nonché prossimo al conseguimento del Diploma in violoncello. E dopo circa due ore, e i dovuti ringraziamenti del parroco Don Livio, si è arrivati alla fine dello spettacolo, presentato da Stefano Peri con regolata maestria, e con bravura centellinata a non mai invadere e a non porsi al di sopra delle varie performance, delle quali, alla fine, c’è stata richiesta di alcuni “bis”. Ma questo è uno solo, come da protocollo, ed, infine, in discese e scalate armoniche, con splendidi e propellenti preludi di flicornino, alla turbinante e mulinante bacchetta del De Biase, direttore rapito nelle melodie, è prevalso il famoso canto natalizio “Jingle Bells”, in una mirabile e travolgente esecuzione orchestrale e corale, fra scrosci di applausi e consensi del pubblico. Davvero tanti. Fragorosi, pure… (Lorenzo PRENCIPE).