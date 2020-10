Mattinata. Commemorazione defunti, le misure per l’accesso al cimitero comunale

Mattinata, 28 ottobre 2020. Le visite al Cimitero comunale dal 28/10/2020 al 04/11/2020 potranno essere effettuate dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

L’accesso al pubblico del Cimitero cittadino sarà contingentato ad un numero massimo di 200 persone. L’accesso con le autovetture è consentito soltanto dal lato obitorio; l’accesso pedonale è consentito soltanto dall’ingresso del Cimitero vecchio, l’uscita pedonale è consentita soltanto dal lato obitorio.

La fruizione degli spazi all’interno del Cimitero cittadino dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle regole stabilite dalle autorità al fine di contrastare il contagio, in particolare:

• È fatto obbligo rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando nella maniera più assoluta abbracci e strette di mano;

• È vietata qualsiasi forma di assembramento;

• È fatto obbligo di indossare mascherine o comunque protezioni a copertura di naso e bocca;

• L’accesso sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea, che in ogni caso non potrà superare i 37,5° C;

• La permanenza all’interno del Cimitero cittadino non deve superare i 30 minuti complessivi per ogni giornata.

Per il periodo indicato sono sospese le celebrazioni liturgiche all’interno del Cimitero.