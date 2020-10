Morte Antonio De Biase, Gennaro “La vita ti ha tirato un brutto scherzo”

(statoquotidiano). Manfredonia, 28 ottobre 2020. Continuano i messaggi dall’alba di stamani, a StatoQuotidiano, in ricordo di Antonio De Biase, 47enne di Manfredonia deceduto nella notte. Non si hanno al momento conferme ufficiali sulle cause del decesso.

De Biase era un musicista, diplomato al Conservatorio di Musica di Foggia, insegnante presso degli istituti scolastici, direttore d’orchestra della Polifonica Dello Spirito Santo, “nato con il bernoccolo della Musica rivisitata, ricreata e rimestata artisticamente“, “legge e ‘riscrive’ e fa sua le partitura delle opere, da lui stesso pensate, immaginate, interpretate e “ricomposte” a misura e a simpatia di armonie musicali“.

“Carissimo amico Antonio…

La vita ti ha tirato un brutto scherzo..

Si.. Brutto…

Eri pieno di gioia e la musica per te era tutto.

I miei e i nostri ricordi riaffiorano.

Quelle serate in parrocchia e dinanzi al campanile rimarranno indimenticabili.

Con la tua forza e il tuo sorriso hai allietato le nostre feste natalizie e pasquali..

Avevi un sorriso per tutti…

E ricorderò quello sorriso..

Buon viaggio amico mio..

E continua a sorridere da lassù.

Il coro degli Angeli sono pronti a riceverti Antonio e pronti s essere diretti da te…

Un abbraccio“. (Manfredonia, 28 ottobre 2020, Gennaro Balzano)