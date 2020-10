Museo archeologico di Manfredonia: apertura straordinaria sala “La terra del Re straniero”

Un altro appuntamento serale al Museo nazionale archeologico di Manfredonia: giovedì 29 ottobre dalle 20.00 alle 22.45, in occasione dell’apertura straordinaria, sarà possibile visitare la sala dedicata alla civiltà daunia. In attesa del completamento del progetto grafico, i visitatori potranno esplorare alcuni dei contesti funerari più importanti della Puglia settentrionale.

Per assicurare una visita in serenità e sicurezza rispettando le misure di prevenzione, il Museo ha predisposto poche e semplici regole:

L’ingresso è consentito ad un massimo 10 persone per ogni fascia oraria:

20.00 – 21.00 – 22.00 (con possibilità di visita fino alle 22.45)

La prenotazione può essere effettuata:

via e-mail all’indirizzo drm-pug.museomanfredonia@beniculturali.it,

telefonicamente al numero 0884-587838

Al Museo si accede una persona per volta, avendo cura di rispettare l’orario di prenotazione per evitare assembramenti e sovrapposizioni, dopo aver misurato la temperatura corporea (soglia limite per l’ingresso 37.5°C) e aver igienizzato le mani presso la postazione allestita all’ingresso.

All’interno del Museo è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. La visita è facilitata dalla presenza di pannelli informativi, segnalazioni direzionali e indicatori per il distanziamento.

Il personale addetto all’accoglienza regola i tempi di permanenza nella sala per far rispettare i limiti di capienza previsti e garantire la massima sicurezza.

Si ricorda che temporaneamente si accede al museo dal Viale Miramare.

L’ingresso è GRATUITO.

Tutte le informazioni sono reperibili ai seguenti link:

https://musei.puglia.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-archeologico-di-manfredonia/

https://www.facebook.com/mna.manfredonia