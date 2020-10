Omicidio Yenatiuk, assolto Marano: “Incapace di intendere e volere”

Foggia, 28/10/2020 – (foggiatoday) “Assolto da tutti i reati perché incapace di intendere e volere per vizio totale di mente”. Colpo di scena nel processo a carico di Rosario Giuseppe Marano, agricoltore 67enne di Ascoli Satriano che nell’agosto 2018 uccise Vasyl Yenatiuk, ferendo anche la madre e sua convivente. La Corte di Assise di Appello di Bari ha riformato in toto quanto stabilito dal gup di Foggia Armando Dello Iacovo, che lo scorso 2 dicembre 2019, aveva condannato a 10 anni di reclusione e misure di sicurezza in una struttura sanitaria di accoglienza l’agricoltore, assolvendolo da tutti i reati per vizio totale di mente.(foggiatoday)