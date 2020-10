Proteste contro i locali chiusi a Foggia, lanciate via social due manifestazioni

Foggia, 28 OTTOBRE 2020. “Il lavoro è un nostro diritto”, questo il grido alla base della manifestazione lanciata via social che si terrà domani in piazza XX Settembre alle ore 18. Gli organizzatori preannunciano che “sarà una manifestazione di protesta civile e apolitica”. Il giorno dopo, in piazza C. Battisti alla stessa ora, assemblea pubblica di partite Iva e lavoratori. “Contestiamo un governo che non ha saputo gestire l’emergenza- scrivono gli organizzatori- e che ora affama il popolo a colpi di Dpcm. Chiediamo la solidarietà di tutti, cittadini, studenti, famiglie, la piazza è libera”.

Per quanto riguarda le associazioni di categoria, oggi a Bari era presente una rappresentanza di Confcommercio Foggia, settori pubblici esercizi ed eventi, per la manifestazione, organizzata in tutte le principali piazze d’Italia, da Fipe Confcommercio.

“Scendiamo in piazza per evitare che passi il messaggio che i pubblici esercizi abbiano un ruolo nella diffusione del contagio. Non esiste alcuna connessione – dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio – tra quest’ultimo e l’apertura dei locali, anche perché gli operatori del settore rispettano seriamente i protocolli sanitari imposti e validati dal Cts e dall’Inail. Protocolli che hanno richiesto investimenti economici significativi e garantito sicurezza ai consumatori”.