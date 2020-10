Riccardi “Oltre positivi e ricoveri, 3 decessi COVID a Manfredonia: e il cimitero resta aperto”

(statoquotidiano). Manfredonia, 28 ottobre 2020. “Abbiamo 3 decessi per causa Covid a Manfredonia, e il cimitero resta a aperto. I dipendenti della struttura sono adeguatamente protetti, con le relative misure di sicurezza?”. E’ quanto chiede (fonte statoquotidiano) il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

Come già ricordato ieri, si registra una crescita esponenziale di contagi al nuovo coronavirus nel centro sipontino (sempre presente nella fascia rossa del bollettino epidemiologico regionale): come reso noto dalla Prefettura di Foggia “il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 25 ottobre risultano 209 di cui 86 positivi“. (statoquotidiano).