Roghi tossici nel Foggiano: 2 misure cautelari e sequestro autocarro

San Severo, 28/10/2020 – Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale di San Severo in data 27.10.2020 hanno eseguito due Ordinanze di misura cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Foggia per abbandono e incendio di rifiuti speciali. I due responsabili sono stati raggiunti dalla misura cautelare per aver dato corso alla “combustione illecita di rifiuti”, reato introdotto dal decreto emanato dal governo per l’emergenza “terra dei fuochi”.

La misura cautelare applicata riguarda un provvedimento coercitivo dell’obbligo di presentazione alla P.G. emesso nei confronti di due soggetti R.N. e R.M., entrambi di San Severo.

Inoltre, è stato eseguito anche il Decreto di Sequestro Preventivo dell’autocarro utilizzato per la commissione del reato di abbandono e contestuale incendio di rifiuti speciali. L’Ordinanza applicativa della Misura Coercitiva, con annesso Decreto di Sequestro Preventivo dell’autocarro, è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia dott.ssa M. Michela Valente su richiesta del Pubblico Ministero –Coordinatore delle Indagini – Sost. Proc. dott. Marco Gambardella.

I due soggetti, destinatari della misura cautelare, identificati nel corso delle accurate indagini, rispondono dei reati p. e p. dagli artt.110 C.P. art. 256 comma 1 e 256 Bis D.Lgs n.152/2006 perché in concorso tra loro appiccavano il fuoco a rifiuti speciali di diversa tipologia. I rifiuti venivano abbandonati in un’area situata in agro di San Severo a ridosso della Strada Comunale Boschetto.

Inoltre, i soggetti rispondono del reato di cui all’art. 256 co. 1 lett. a) e b) D.Lgs n.152/2006 in quanto, per mezzo del veicolo sottoposto a Sequestro Preventivo, effettuavano senza la prescritta autorizzazione attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti.

Nella circostanza caricavano cumuli di rifiuti a bordo del veicolo e li scaricavano su un fondo privato per poi incendiarli. Le attività di indagine sono state condotte dalla Polizia Locale di San Severo su coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia mediante un’attività costante di monitoraggio nei luoghi adibiti all’abbandono incontrollato di rifiuti.