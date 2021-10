Aggredisce medico e distrugge madonnina, Lapolla “Ecco perchè nessuno vuole fare questo lavoro”

Manfredonia (Foggia), 28/10/2021 – Stanco di aspettare il proprio turno, un 30enne ha aggredito ieri sera un medico in servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale Tatarella di Cerignola, nel Foggiano. Il medico non ha riportato alcuna ferita ma nei momenti di concitazione il 30enne ha mandato in frantumi una statuetta sacra. Al vaglio della polizia ci sono le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso del nosocomio.

“La madonnina spaccata durante una colluttazione nella sala d’attesa del Pronto Soccorso di Cerignola. Non so se esiste una immagine più emblematica di questa. Perché non si trova nessuno che vuole fare più questo lavoro? Ecco la risposta”.